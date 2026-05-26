Paddington kehrt zurück: Teil vier der Bären-Saga bestätigt

Der kleine Bär mit dem roten Hut und einer Vorliebe für Marmeladen-Sandwiches kehrt zurück! Wie Variety exklusiv berichtet, ist "Paddington 4" offiziell in Arbeit. Damit geht die beliebte Filmreihe rund um den charmanten Bären aus Peru in eine weitere Runde – zur Freude von Fans auf der ganzen Welt. Fest steht außerdem, wer das Drehbuch übernimmt: Armando Iannucci und Simon Blackwell werden gemeinsam an dem Skript arbeiten. Und Dougal Wilson soll erneut auf dem Regiestuhl Platz nehmen.

Was die Handlung des vierten Teils betrifft, hüllen sich die Macher noch in Schweigen. Allerdings lieferte "Paddington in Peru", der im Frühjahr 2025 in den Kinos anlief, bereits einige mögliche Anknüpfungspunkte: In dem dritten Teil bekommt Paddington Besuch von Bären aus seiner südamerikanischen Heimat in London. Außerdem bricht die von Olivia Colman (52) gespielte Clarissa zum Nordpol auf, um sich dort um pensionierte Eisbären zu kümmern – Schauplätze und Figuren, die in "Paddington 4" eine Rolle spielen könnten.

Iannucci und Blackwell sind kein unbekanntes Gespann: Die beiden arbeiteten bereits mehrfach zusammen, etwa bei der Politsatire "Veep" sowie der schwarzen Komödie "Kabinett außer Kontrolle", für die sie ein Oscar-nominiertes Drehbuch schrieben. In Deutschland dürfte auch die Besetzung hinter dem Mikrofon für Vorfreude sorgen: Elyas M'Barek (43) leiht dem kleinen Bären in der deutschen Synchronfassung seine Stimme – und das bereits seit dem dritten Teil der Reihe.

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Imago Paddington Bär bei der Deutschlandpremiere von "Paddington in Peru" im Zoo Palast Berlin

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Entertainment Pictures / Zuma Pr Szene aus "Paddington 2"

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Imago Elyas M’Barek und Paddington-Bär bei der Premiere von "Paddington in Peru" im Zoo Palast