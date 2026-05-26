Natascha Ochsenknecht enthüllt: So zerbrach ihre Ehe langsam

In der finalen Folge der Sky-Doku Diese Ochsenknechts verbringt Natascha Ochsenknecht (61) Zeit mit ihrer Familie in Kapstadt – und kehrt damit an einen Ort zurück, der für sie von großer emotionaler Bedeutung ist. Denn 2009 beendete sie dort ihre Ehe mit Ex-Mann Uwe Ochsenknecht (70). Das bringt Erinnerungen zurück, und Natascha nutzt den Moment, um vor der Kamera offen über das Ende ihrer Ehe zu sprechen. Dabei wählt sie deutliche Worte und gibt seltene Einblicke in die letzten Jahre ihrer gemeinsamen Zeit mit Uwe.

"Die letzten Jahre meiner Ehe waren einfach so: Ich wurde nicht gesehen, es war eine emotionale Kälte, es wurde nicht geredet, es gab keinen Streit. Es war einfach, als wenn ich nicht anwesend wär. Und irgendwann war es dann mal gut", erklärt sie. Den endgültigen Entschluss zur Trennung habe sie dann ganz spontan am Frühstückstisch gefällt, nachdem ihr Mann ihr nicht einmal "Guten Morgen" gesagt hatte. "Ich habe gesagt: 'Okay, weißt du was, ich trenne mich von dir.' Das war alles, wir haben nie wieder gesprochen", schildert Natascha. An der Entscheidung, die Ehe zu beenden, zweifelt sie nicht – auch mit Blick auf ihre Kinder. "Ich bin ja auch ein Vorbild für meine Kinder. Und ich finde, man sollte nicht an Beziehungen festhalten, nur wegen Kindern", sagt sie.

Die Zeit nach der Trennung war für sie alles andere als einfach. Obwohl sie noch in einem schönen Haus lebte, habe sie finanziell praktisch von vorne anfangen müssen – mit nur noch 50 Euro in der Tasche, wie sie rückblickend erzählt. "Es war ein krasser, krasser Weg einfach für mich", sagt Natascha in der Sendung. Bis heute müsse sie immer wieder Hindernisse überwinden. Natascha und Uwe waren 19 Jahre verheiratet und haben gemeinsam drei Kinder: Jimi Blue (34), Wilson Gonzalez (36) und Cheyenne Savannah (25). Nach ihrer Trennung baute Natascha sich eine eigene Karriere auf – unter anderem als Model, Designerin und Reality-TV-Persönlichkeit.

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Getty Images Natascha Ochsenknecht im April 2026

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Imago Natascha und Uwe Ochsenknecht bei der Après-Sail-Party des BMW Sailing Cup im Jahr 2008

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Getty Images Jimi Blue, Natascha, Uwe und Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Mai 2006