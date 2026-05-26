Fame Fighter Can Kaplan kämpft mit heftigem Gewichtsverlust

Bevor er überhaupt in den Ring steigt, kämpft Can Kaplan schon mit sich selbst. Der 28-jährige Unternehmer und Champion von Fame Fighting 3 muss in nur zwölf Tagen rund zehn Kilogramm abnehmen, um das Gewichtslimit für seinen Auftritt bei Fame Fighting International zu erfüllen. Am 6. Juni trifft er in Leverkusen auf YouTuber Slim Albaher. Gekämpft wird im Supermittelgewicht, das eine Gewichtsgrenze von 76,2 Kilogramm vorschreibt. Gegenüber Bild gab Can jetzt offen zu: "Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Schon jetzt bin ich ausgelaugt."

Das Gewichtsproblem ist für den 1,90 Meter großen Unternehmer besonders knifflig. Sein normales Wohlfühlgewicht liegt bei 89 bis 90 Kilogramm – er ist damit für die Gewichtsklasse vergleichsweise groß. In den vergangenen Wochen hat er bereits fünf Kilo durch die Wettkampfvorbereitung verloren, dennoch müssen jetzt noch neun bis zehn weitere Kilo runter. Neben einer natürlichen Diät wird Can wohl um einen sogenannten Wassercut nicht herumkommen – einer Methode, bei der Athleten kurz vor dem Wiegen gezielt ihren Wasserhaushalt reduzieren, etwa durch eingeschränkte Flüssigkeitszufuhr, Schweißbäder oder eine Kohlenhydrat- und Salzreduktion. Can warnt: "Vielen ist nicht bewusst, wie gefährlich es ist, einen Wassercut zu machen. Da schrumpft sogar die Gehirnflüssigkeit. So können die Schläge beim Boxen noch gefährlicher werden."

Schafft er das vorgeschriebene Gewicht nicht, drohen ihm Vertragsstrafen – im Boxen sind üblicherweise rund 30 Prozent der Kampfbörse fällig, die dann an den Gegner gehen würden. Can ist nicht der einzige bekannte Name, der am 6. Juni in Leverkusen antreten wird. Auch Stars wie MckyTV, Kevin Njie (30) und Tobias Pietrek (35) steigen an dem Abend in den Ring. Für Can ist es nicht der erste große Kampf: Bei "Fame Fighting 3" trat er noch im Cruisergewicht an und besiegte Filip Pavlovic (31) nach Punkten über fünf Runden. Nun setzt er auf einen weiteren Sieg – und verspricht bereits voller Vorfreude gegenüber Bild: "Das wird ein geisteskranker Kampf. Mein Gegner wird sehr stark sein. Ihr könnt euch auf eine Schlacht freuen."

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Imago Can Kaplan bei der Pressekonferenz zum Fame Fighting 2025

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IMAGO / BOBO Can Kaplan, Unternehmer

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Imago Tobias Pietrek bei der Pressekonferenz von Fame Fighting 3