Nick Pasqual nach Mordurteil wegen Übergriffen verklagt

Wenige Wochen nach seiner Verurteilung wegen versuchten Mordes sieht sich Schauspieler Nick Pasqual, bekannt aus der Serie How I Met Your Mother, erneut mit schweren rechtlichen Konsequenzen konfrontiert. Seine Ex-Freundin, die Maskenbildnerin Allie Shehorn, hat jetzt Zivilklage gegen ihn eingereicht. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, wirft sie ihm sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung während ihrer Beziehung vor. Konkret behauptet sie, er habe sie im April 2024 vergewaltigt – nur wenige Wochen bevor er im Mai desselben Jahres in ihr Haus in Sunland einbrach und sie dort mehr als 20 Mal mit einem Messer angriff.

In der neu eingereichten Klageschrift beschreibt Allie das Verhalten ihres Ex-Partners als "kontrollierend, einschüchternd, bedrohlich und körperlich gewalttätig" und gibt an, dass die Übergriffe im Laufe der Beziehung immer schlimmer wurden. Sie klagt nun unter anderem wegen sexueller Nötigung, Körperverletzung und absichtlicher Zufügung emotionaler Schäden – und fordert sowohl Schadensersatz als auch Strafschadenersatz. Während des Messerangriffs wurde sie so schwer verletzt, dass sie nur nach einer Notoperation überlebte. Sie leidet seither an dauerhaften körperlichen Verletzungen, emotionalem Trauma und anhaltenden Behandlungskosten, wie es in den Dokumenten heißt.

Der Messerangriff liegt bereits über ein Jahr zurück. Damals berichtete Allie gegenüber Daily Mail, dass sie den Angriff kaum überlebt habe und nach mehr als einer Woche im Krankenhaus noch mit den Folgen kämpfte. "Ich hoffe nur, dass Gerechtigkeit herrscht", sagte sie und ergänzte: "Die Leute sollten wissen, dass so etwas nicht passieren sollte und er damit nicht durchkommen darf." Nick, der als Schauspieler unter anderem in "Archive 81" zu sehen war, war nach dem Angriff geflohen und versuchte, nach Mexiko zu entkommen – er wurde jedoch auf einer Brücke in Texas festgenommen und nach Kalifornien ausgeliefert. Am 8. Mai befand ihn eine Jury in allen Anklagepunkten für schuldig. Die Strafmaßverkündung ist für den 2. Juni angesetzt, wobei ihm im schlimmsten Fall eine lebenslange Haftstrafe droht.

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Imago Nick Pasqual bei der Gala-Vorführung von "The Road", 4. November 2009

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Instagram / allieshehornart Allie Shehorn, Ex-Freundin von Nick Pasqual

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Imago Nick Pasqual bei der Premiere von "The Road" im Grauman’s Chinese Theatre in Hollywood, 4. November 2009