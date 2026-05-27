Matthew Perrys Assistent zu über drei Jahren Haft verurteilt

Matthew Perrys (†54) früherer Assistent Kenneth Iwamasa ist zu 41 Monaten Haft verurteilt worden. Ein US-Bundesgericht sprach das Urteil im Zusammenhang mit dem Tod des Friends-Stars, der im Oktober 2023 an den akuten Folgen einer Ketaminvergiftung gestorben war. Neben der Gefängnisstrafe muss Kenneth zudem Geldstrafen in Höhe von insgesamt 10.100 US-Dollar zahlen und wird nach seiner Entlassung für zwei Jahre unter gerichtliche Aufsicht gestellt. Spätestens am 17. Juli muss er sich den Behörden stellen.

Das Strafmaß entspricht exakt dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Kenneths Verteidiger hatten hingegen lediglich sechs Monate Haft und sechs Monate Hausarrest beantragt. Er hatte sich zuvor schuldig bekannt: Als Teil einer Vereinbarung mit den Staatsanwälten räumte er ein, Matthew in den letzten vier Tagen vor dessen Tod mehr als 20 Mal mit Ketamin gespritzt zu haben – dreimal allein an jenem Tag, an dem der Schauspieler starb. Laut dem Schuldanerkenntnis bat Matthew seinen Assistenten nach der zweiten Injektion darum, ihm "eine große" zu geben. Anschließend verließ Kenneth das Haus, um Besorgungen zu erledigen. Als er zurückkehrte, fand er den Schauspieler leblos mit dem Gesicht nach unten in seinem Whirlpool. Den Ermittlern zufolge soll er im Nachgang versucht haben, Beweise zu vernichten, Dokumente zu schreddern und die Behörden belogen haben, bevor er schließlich mit der Staatsanwaltschaft kooperierte. Kenneth war der letzte von insgesamt fünf Angeklagten, gegen den in diesem Fall ein Urteil gesprochen wurde.

Die anderen vier Verurteilten hatten zum Teil noch deutlich härtere Strafen erhalten. Jasveen Sangha, die von den Staatsanwälten als "Ketamine Queen" bezeichnet wurde, war bereits im April zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Erik Fleming, über den die Droge an Kenneth geliefert worden sein soll, erhielt zwei Jahre Gefängnis. Arzt Salvador Plasencia wurde zu 30 Monaten Haft verurteilt, während ein weiterer Arzt namens Mark Chavez mit drei Jahren Bewährung, acht Monaten Hausarrest und 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit davonkam. Vor seinem Urteilsspruch hatte Kenneth das Gericht noch um Nachsicht gebeten und sich in Gerichtsdokumenten dagegen gewehrt, dass er den Drogenkonsum seines Arbeitgebers hätte einfach verweigern können.

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Getty Images Matthew Perry im Oktober 2006

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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Getty Images Der "Friends"-Cast