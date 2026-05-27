Halsstraffung: Natascha Ochsenknecht zeigt sich nach OP

Natascha Ochsenknecht (61) hat sich einer Halsstraffung unterzogen – und das Kamerateam von Diese Ochsenknechts begleitete sie dabei. In der letzten Folge der Staffel ist zu sehen, wie die 61-Jährige den Eingriff bei ihrem Schönheitschirurgen vorbereitet und anschließend in der Klinik durchführen lässt. "Heute sozusagen werden mir die Ohren lang gezogen und ich werde gestrafft", kündigt sie vor der Operation an. Und weiter: "Das ist definitiv ein großer Eingriff." Laut ihrem Arzt dauere die Prozedur inklusive Ein- und Ausleiten der Narkose rund zwei bis drei Stunden.

Direkt nach dem Eingriff ist Natascha mit Kühlmaske und Kopfverband zu sehen. Per Sprachfunktion ihres Handys lässt sie wissen: "Bisschen Druck durch den Verband." Ansonsten fühle sie sich "eigentlich ganz okay." Als sie das erste Mal nach der Operation in einen Spiegel schaut, ist sie kurz erschrocken. Am darauffolgenden Tag besucht der Arzt sie erneut, zieht die Drainagen und gleichzeitig ein positives Fazit: "Ich finde, es ist super geworden." In der Folge ist zu sehen, dass Nataschas Gesicht nach der OP beidseitig XXL-Narben zieren, die vom Hals bis zu den Ohren verlaufen. Ihr eigenes Fazit fällt dennoch optimistisch aus: "Na klar ist das alles noch geschwollen [...], aber das schwillt ja alles noch ab", sagt sie.

Der Wunsch nach einem strafferen Hals hat Natascha schon länger beschäftigt. In vorherigen Folgen der Staffel war bereits zu sehen, dass sie sich über den Eingriff informiert. Sie störte vor allem, dass die Haut zwischen Kinn und Hals zu sehr hängt – besonders wenn sie von der Seite gefilmt wird. Jetzt hat sie den Schritt gewagt und den Eingriff tatsächlich durchführen lassen. Das abgeheilte Ergebnis ist im Staffelfinale von "Diese Ochsenknechts" nicht mehr zu sehen, auf aktuellen Bildern wirken Nataschas Hals und Kinn jedoch deutlich straffer.

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Sky / B 28 Natascha Ochsenknecht nach ihrer OP in "Diese Ochsenknechts" 2026

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Sky/B 28 Natascha Ochsenknecht nach ihrer Straffungs-OP in "Diese Ochsenknechts", Staffel 5

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Imago Natascha Ochsenknecht beim Photocall zu "The Mandalorian and Grogu" in Berlin, Mai 2026