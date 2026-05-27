"Habe gezockt": Birgit Schrowange gesteht schweren Fehler

Finanzielle Beichte von TV-Urgestein Birgit Schrowange (68): Die Moderatorin hat jetzt ungewohnt offen über einen schweren Fehler aus ihrer Vergangenheit gesprochen, den sie bis heute bitter bereut. Im Interview mit BBBank eG gestand die TV-Bekanntheit, dass sie während der sogenannten Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende leichtsinnig auf Internetaktien gesetzt – und damit ordentlich danebengegriffen hatte. Der schmerzhafte Verlust zwang sie damals dazu, ihre gesamte Herangehensweise an das Thema Geld grundlegend zu überdenken. Im Gespräch nimmt Birgit kein Blatt vor den Mund und findet deutliche Worte für ihr damaliges Verhalten: "Ja, da habe ich gezockt. Das war mir eine Lehre."

Heute zieht die Moderatorin eine klare Linie zwischen riskanten Spekulationen und solidem Investieren. Zwar leiste sie sich nach wie vor ein kleines Budget, mit dem sie bewusst Risiken eingehe, der überwiegende Teil ihres Vermögens sei mittlerweile jedoch langfristig, breit gestreut und absolut solide in ETFs sowie aktiv gemanagten Fonds angelegt. In ihrem Alter stehe nicht mehr maximales Wachstum im Vordergrund, sondern der Erhalt und regelmäßige Erträge wie Dividenden, erklärt Birgit. Auch an die Nachlassplanung hat sie bereits gedacht und mit Testament sowie Ehevertrag Klarheit geschaffen. Seit 2023 ist sie mit dem Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer verheiratet, der zwei Kinder mit in die Ehe brachte; zudem hat sie einen Sohn aus der früheren Beziehung mit Markus Lanz (57).

Trotz ihres ausgeprägten Interesses an Finanzen betont die Moderatorin, deren bürgerlicher Nachname übrigens Schrowangen lautet, dass Geld für sie nicht an erster Stelle steht. Gesundheit, Zeit und Freiheit seien die eigentlichen Grundpfeiler eines erfüllten Lebens. Die einstige "Extra"-Gastgeberin sieht es zudem als Pflicht, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Dieses Engagement zeigt sich vor allem in ihrem langjährigen Einsatz gegen Kinderarmut, für den sie bereits 2008 mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde.

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Imago Birgit Schrowange beim Adventskonzert des Bayerischen Ministerpräsidenten im Cuvilliés-Theater, München, 15.12.2025

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Getty Images Birgit Schrowange und Frank Spothelfer, Ehepaar

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Getty Images Birgit Schrowange und Markus Lanz im Januar 2006 in Baden-Baden