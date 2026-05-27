Königin Sonja liegt wegen Herzproblemen im Krankenhaus

Königin Sonja von Norwegen (88) musste ihre Pläne für die traditionelle Provinzreise kurzfristig über den Haufen werfen: Wie der norwegische Palast am Mittwochabend mitteilte, wurde Sonja nun doch ins Rikshospitalet eingeliefert und bleibt dort für mehrere Tage zur Untersuchung und Beobachtung. Eigentlich wollte sie gemeinsam mit König Harald (89) in wenigen Tagen mit dem königlichen Schiff "Norge" zu mehreren Gemeinden im Bezirk Vestland aufbrechen, nun wird der Monarch die wichtige Sommertour ohne seine Frau antreten, wie das Königshaus erklärt.

In der aktuellen Mitteilung des Hofes heißt es: "Ihre Majestät die Königin wurde heute wegen Herzproblemen ins Nationalkrankenhaus eingeliefert. Die Königin leidet unter Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz und wird für einige Tage zur Untersuchung und Beobachtung stationär aufgenommen." Bereits am 24. Mai war Sonja im Rikshospitalet untersucht worden, woraufhin der Hof bekanntgab, sie sei zunächst für eine Woche krankgeschrieben. Damals hieß es: "Die Königin braucht Ruhe und eine Anpassung ihrer Medikation." Zu diesem Zeitpunkt durfte die Royal noch zu Hause bleiben, der Palast versicherte damals sogar, sie sei "bei guter Gesundheit". Auch ein Hofmitarbeiter betonte vor Kurzem noch optimistisch, Sonja werde die Reise in die Region Vestland wie geplant antreten, und König Harald erklärte bei einer Preisverleihung über seine Frau: "Es geht ihr sehr gut."

Schon Anfang 2025 hatte Sonja mit Vorhofflimmern zu kämpfen, damals erhielt sie einen Herzschrittmacher und konnte das Krankenhaus bereits einen Tag nach dem Eingriff wieder verlassen. In den vergangenen Monaten zeigte sich die Königin weiter an der Seite ihrer Familie in der Öffentlichkeit, etwa am norwegischen Nationalfeiertag (17. Mai), als sie gemeinsam mit Harald, Kronprinz Haakon (52) und Prinzessin Mette-Marit (52) vom Balkon des Schlosses in Oslo winkte. Für das Königspaar gelten die sommerlichen Provinzbesuche als besonders bedeutend, weil sie bei diesen Terminen viel direkte Zeit mit den Menschen im Land verbringen. Nun muss Sonja nach ihrer Krankschreibung erneut kürzertreten und ihre Gesundheit über die Verpflichtungen im Königshaus stellen.

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Imago Königin Sonja beim Seminar "Across Borders: Reading, a skill for life" in Oslo, 25. März 2026

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Getty Images Kronprinz Haakon und Königin Sonja, Juni 2018

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Getty Images Prinzessin Mette-Marit, Prinz Haakon, Königin Sonja und König Harald von Norwegen