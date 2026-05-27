"Pretty Little Liars"-Star Janel Parrish ist nun geschieden

Pretty Little Liars-Star Janel Parrish (37) macht nun endgültig einen Haken hinter ihre Ehe mit Chris Long: Die Schauspielerin und der Chemieingenieur haben sich laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, auf eine einvernehmliche Scheidungsregelung geeinigt. Demnach war das Verfahren nicht streitig. Beide haben eine schriftliche Vereinbarung unterschrieben, mit der alle offenen Punkte geklärt werden sollen. Jetzt muss nur noch der zuständige Richter das Papier absegnen – dann gelten Janel und Chris offiziell wieder als ledig. In den Unterlagen ist außerdem festgehalten, dass auch die Frage nach dem Unterhalt geregelt ist.

Welche Beträge genau dabei hin- und herfließen oder wie das frühere Paar sein Vermögen aufteilt, bleibt unter Verschluss: Weitere Details aus der Vereinbarung werden in den Dokumenten nicht offengelegt. Klar ist aber, dass es in der Trennung keine Konflikte rund um Kinder gegeben hat – Janel und Chris haben in ihren sieben Ehejahren keine gemeinsame Familie gegründet, dadurch entfallen auch Themen wie Sorgerecht und Kindesunterhalt. Die beiden hatten erst vor wenigen Wochen gemeinsam den Antrag auf Scheidung gestellt, nachdem ihre Trennung zunächst nur durch Gerichtsunterlagen öffentlich geworden war. Mit der nun gefundenen Lösung steuern sie auf den formellen Schlusspunkt ihrer Ehe zu.

Während die rechtliche Seite also geregelt wird, scheint Janel privat bereits einen neuen Lebensabschnitt zu genießen. Die TV-Darstellerin zeigt sich auf Instagram frisch verliebt an der Seite von Dancing with the Stars-Profi Sasha Farber und teilt dort gemeinsame Schnappschüsse mit dem Tänzer. Ihre frühere Beziehung zu Chris hatte 2016 begonnen, zwei Jahre später gaben sich die beiden auf der Traumkulisse der Kualoa Ranch auf Oʻahu das Jawort. Damals schwärmte die Schauspielerin in Interviews von der romantischen Hochzeit auf Hawaii, heute lässt sie ihre Fans vor allem an ihrem Alltag als Serienschauspielerin und Hundemama teilhaben – und nun auch an ihrem neuen Liebesglück mit Sasha.

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Instagram / c_long Janel Parrish und Chris Long an ihrem siebten Hochzeitstag, 2025

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Getty Images Janel Parrish beim "Borderlands" Special Los Angeles Fan Event im TCL Chinese Theatre, 6. August 2024

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Instagram / janelparrish Sasha Faber und Janel Parrish, April 2026

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Wie findet ihr es, dass Janel und Chris ihre Scheidung einvernehmlich und ohne Drama regeln? Angenehm unaufgeregt – so geht's fair und erwachsen. Etwas langweilig für Klatsch, aber definitiv die beste Lösung für beide. Ergebnis anzeigen