Trailer zur zweiten "Avatar"-Staffel übertrumpft "One Piece"

Netflix zündet das nächste Kapitel im "Avatar – Der Herr der Elemente"-Universum: Ein neuer Trailer zur zweiten Staffel der Live-Action-Serie ist da und heizt die Erwartungen der Fantasy-Fans ordentlich an. Zu sehen ist, wohin Aangs Reise mit Sokka und Katara führt: nach Ba Sing Se, die Hauptstadt des Erdkönigreichs. Dort sucht das Trio Unterstützung im Kampf gegen Lord Ozai und die Feuernation. Doch zuvor muss Aang die Erdbändigung meistern. Die neuen Folgen starten dem Branchenportal kino.de zufolge am 25. Juni 2026 exklusiv bei Netflix und könnten dem Hit "One Piece" beim Kampf um die Streaming-Krone erneut den Rang ablaufen.

Wie das Branchenportal zusammenfasst, zeigen die Zahlen, wie eng das Rennen zwischen den beiden Serienhits ist: Staffel eins von "Avatar" verzeichnete 21,2 Millionen Views in der ersten Woche, "One Piece" kam zum Start auf 18,5 Millionen. Die frisch erschienene zweite "One Piece"-Staffel notierte 16,8 Millionen in der Startwoche, während "Avatar" nun mit seinem Trailer die Bühne übernimmt. Bei den Publikumswertungen auf Rotten Tomatoes liegt "One Piece" mit 95 Prozent vorne, "Avatar" kam auf 70 Prozent. Optisch wirkt "Avatar" gigantisch, tatsächlich gilt "One Piece" bei den Kosten als etwas teurer.

Inhaltlich orientiert sich die neue Runde an "Buch 2: Erde" der Zeichentrickvorlage. Aang steht vor seiner wohl härtesten Lektion, der Erdbändigung, während Ba Sing Se zum Dreh- und Angelpunkt der Reise des Trios wird. Abseits der großen Konflikte lebt "Avatar" von der Dynamik seiner Hauptfiguren: Aangs Idealismus, Sokkas Humor und Kataras Empathie tragen die Geschichte und machen deutlich, wie Freundschaft und Vertrauen das Fundament ihrer Mission bilden. Diese zwischenmenschliche Note prägte schon die Vorlage und wird in der Live-Action-Umsetzung nun mit realen Darstellern weiter ausgelotet.

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Imago Gordon Cormier als Aang in "Avatar: The Last Airbender" (Staffel 1), Netflix-Produktion

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Netflix Ausschnitt aus einer "One Piece"-Szene

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Netflix/Katie Yu Miya Cech als Toph in Staffel 2 von "Avatar: Der Herr der Elemente"

Team-Duell: Auf welcher Seite seid ihr im Serienbattle? Team "Avatar" – Aang und Co. rocken das Feld. Team "One Piece" – Ruffy bleibt ungeschlagen. Ergebnis anzeigen