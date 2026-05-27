Günther Jauch wird von WWM-Kandidat zurechtgewiesen

Beim großen Zocker-Special von Wer wird Millionär? am Pfingstsonntag hat Johannes Groß aus Gevelsberg mit seinem Wissen beeindruckt und 125.000 Euro gewonnen. Der 42-jährige Gymnasiallehrer war von seinen Brüdern Andreas und Felix heimlich angemeldet worden, wie ntv berichtet. Die beiden Polizisten, die in der Vergangenheit ebenfalls auf dem beliebten Ratestuhl Platz nahmen, hatten ihren älteren Bruder kurzerhand für das Zocker-Special nominiert, um ihn vor laufenden Kameras etwas auf den Boden zu holen. Der Plan ging jedoch gewaltig nach hinten los: Johannes ließ die beiden alt aussehen und holte deutlich mehr als sie.

Dass die Brüder im Publikum feixten, wenn Johannes ins Schwitzen geriet, war eine Sache – doch mindestens genauso unterhaltsam war sein Umgang mit Moderator Günther Jauch (69). Als dieser beim Thema Vögel und Leimruten eine Melodie aus dem "Vogelhändler" trällerte und diese Brahms zuschrieb, ließ Johannes ihn nicht damit durchkommen: "Das ist Mozart, nicht Brahms. Und es heißt ja auch 'Vogelfänger', nicht 'Vogelhändler'." Günther wandte sich daraufhin schmunzelnd an die Brüder im Publikum: "Jetzt verstehe ich: Die möchten Sie vernichten, die möchten Sie vorführen. Er soll von seinem hohen Ross aber mal so richtig runter." Doch Johannes blieb standhaft und beantwortete souverän die 125.000-Euro-Frage. Bei der anschließenden 250.000-Euro-Frage musste er dann aber passen und beendete das Spiel mit seinem Gewinn von 125.000 Euro. "Ich hätte mich auch über 1000 Euro gefreut", sagte er gegenüber Günther.

Die Familie Groß hat sich damit zu einer echten Erfolgsdynastie in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" entwickelt. Felix hatte die Reihe gestartet und 32.000 Euro gewonnen, Andreas holte 64.000 Euro – und Johannes übertrumpfte nun beide. Für die Zuschauer gab es am Ende des Abends noch eine weitere Neuigkeit: "Wer wird Millionär?" geht nun in eine "kleinere bis mittlere" Sommerpause, wie Günther ankündigte – ein Wiedersehen ist frühestens Ende August geplant.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Johannes Groß, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

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RTL Günther Jauch, November 2025