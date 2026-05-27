Wegen Andrew-Skandal: Schwänzen Beatrice & Eugenie Hochzeit?

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) sollen nun offenbar erwägen, ihre Zusage für die Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips (48) zurückzuziehen. Dieser heiratet am 6. Juni seine Verlobte Harriet Sperling in einer privaten Zeremonie in der All Saints Church in Kemble bei Cirencester in Gloucestershire. Obwohl die Schwestern dem Brautpaar bereits zugesagt hatten, könnten sie nun also doch kurzfristig fernbleiben. Wie GB News berichtet, ist zudem auch ihre Teilnahme am Royal Ascot am 16. Juni bislang weiterhin ungewiss.

Hintergrund der möglichen Planänderung sind aktuelle Vorwürfe gegen ihren Vater Andrew Mountbatten-Windsor (66). Gegen ihn wird derzeit wegen schwerer Anschuldigungen ermittelt, er soll sich im Jahr 2022 beim Royal Ascot einer Frau gegenüber unangemessen verhalten haben. Andrew selbst weist die Vorwürfe entschieden zurück. Laut einer Quelle sollen Beatrice und Eugenie von den jüngsten Entwicklungen jedoch überaus "entsetzt" sein. Auch wenn ihre Zusagen für die Hochzeit bislang nicht offiziell zurückgezogen wurden, wollen sie demnach vermeiden, "den glücklichen Tag von Braut und Bräutigam jemals zu überschatten", heißt es laut GB News.

Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie hatten ursprünglich geplant, bei der Hochzeit ihres Cousins ihr royales Comeback zu geben. Es wäre ihr erster gemeinsamer Auftritt mit anderen Mitgliedern der Königsfamilie seit dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham. Während die beiden Schwestern auf der Hochzeit wohl herzlich willkommen wären, stehen weder Vater Andrew noch ihre Mutter Sarah Ferguson (66) auf der Gästeliste. Es bleibt also abzuwarten, ob die Prinzessinnen einen öffentlichen Auftritt nun doch noch einmal verschieben.

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Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Juni 2022

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018

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Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie, Edoardo Mapelli Mozzi und sein Sohn Woolfie, Juni 2022