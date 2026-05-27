Robert Irwin verabschiedet sich vom Dschungelcamp

Das australische "I'm a Celebrity...Get Me Out Of Here!" wird 2027 nicht mehr im Fernsehen zu sehen sein. Channel Ten hat die Kultsendung offiziell aus dem Programm gestrichen – und Moderator Robert Irwin (22) hat sich nun mit bewegenden Worten von der Show verabschiedet. Gegenüber Daily Mail erklärte der 22-Jährige: "Ich möchte ausdrücken, was für ein absolutes Privileg es war, in den vergangenen drei Staffeln an dieser Show mitzuwirken." Über seine Co-Moderatorin Julia Morris schwärmte er ebenfalls: "Das alles zusammen mit meiner Co-Moderatorin und Freundin Julia Morris zu erleben, war eine wahrhaft lebensverändernde Erfahrung, an die ich mich mein Leben lang erinnern werde."

Channel Ten gab die Entscheidung offiziell bekannt und begründete sie in einem Statement: "Wir haben beschlossen, IAC im Jahr 2027 zu pausieren, um uns darauf zu konzentrieren, unserem Publikum eine Vielzahl von Inhalten auf allen Plattformen zu bieten." Gleichzeitig signalisierte der Sender, dass man weiterhin mit Robert und Julia zusammenarbeiten möchte. Hintergrund der Absetzung dürfte auch der Rückgang der Zuschauerzahlen sein: Startete die aktuelle Staffel noch mit 925.000 Zuschauern, fiel die Quote zum Finale auf 571.000.

Roberts Karriere dürfte das Aus der Show kaum bremsen. Im Gegenteil: In der Branche brodelt es vor Gerüchten, dass ihn der Konkurrenzsender Channel Seven abwerben möchte. Laut einem Insider, der sich gegenüber Sky News äußerte, sei Robert "unglaublich wertvoll für Werbekunden" und spreche mehrere Zielgruppen gleichzeitig an. International macht der Sohn des legendären "Crocodile Hunter" Steve Irwin (†44) ebenfalls auf sich aufmerksam – zuletzt mit seinem erfolgreichen Auftritt bei "Dancing with the Stars" in den USA. Demnächst ist er in einem Spin-off der Tanzshow zu sehen, der kürzlich in Brisbane abgedreht wurde.

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Getty Images Robert Irwin, Oktober 2025

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Getty Images Robert Irwin und Julia Morris im August 2024

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Getty Images Robert Irwin bei der Premiere von "Nuremberg" beim AFI Fest 2025 im TCL Chinese Theatre, präsentiert von Fiji Water