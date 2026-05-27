Kronprinz Haakon bricht mit Mette-Update royaler Tradition

Mit einer bemerkenswerten Offenheit hat Kronprinz Haakon von Norwegen (52) am Dienstag vor der Presse über den Gesundheitszustand seiner Frau Kronprinzessin Mette-Marit (52) gesprochen – und damit für Aufsehen gesorgt. Der 52-Jährige gab dabei ungewohnt persönliche Einblicke und machte deutlich, dass sich der Zustand der Kronprinzessin zuletzt weiter verschlechtert hat. "Die Kronprinzessin ist schwer krank, und ich glaube, es ist ihr in letzter Zeit etwas schlechter gegangen. Ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit", zitiert ihn das norwegische Medium Dagbladet. Diese Aussagen fallen in eine Zeit, in der auch Königin Sonja (88) krankheitsbedingt nicht an der laufenden Bezirkstour in Vestland teilnehmen kann.

Kommunikationsexperte Trond Albert Skjelbred äußerte sich gegenüber Dagbladet lobend über Haakons Auftreten. "Ich wurde positiv überrascht und finde es gut, dass er so ehrlich über die Gesundheitssituation in der Familie ist", sagte er. Für ihn hebt diese Haltung das norwegische Königshaus von anderen ab: "Es ist ungewöhnlich, dass Vertreter eines Königshauses so ehrlich über ihre Gefühle sind, aber es ist klassisch norwegisch." Als Vergleich zieht Skjelbred etwa den langen Umgang des britischen Königshauses mit der Krebsdiagnose von Prinzessin Kate (44) heran, der zunächst für Spekulationen gesorgt hatte. Haakon äußerte sich bei dem Pressetermin auch zur sogenannten Epstein-Affäre: Mette-Marit hatte in einem früheren Interview eingeräumt, eine unangenehme Situation mit Jeffrey Epstein (†66) erlebt und Haakon darüber informiert zu haben.

Nun präzisierte er: "Die Kronprinzessin möchte nicht ins Detail gehen, aber sie rief mich an und ich erinnere mich gut an das Gespräch. Es war keine Situation mit einem solchen Schweregrad, dass wir das Gefühl hatten, die Polizeieskorte hinzuziehen zu müssen." Mette-Marit leidet seit 2018 an einer chronischen Lungenfibrose, einer unheilbaren Erkrankung des Lungengewebes, mit der sie damals an die Öffentlichkeit gegangen war. Haakon und Mette-Marit sind seit dem Jahr 2001 verheiratet und haben gemeinsam zwei Kinder. Die Kronprinzessin bringt zudem einen Sohn aus einer früheren Beziehung in die Familie mit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den norwegischen Verfassungstag in Skaugum

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Mette-Marit beim Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo, 2026