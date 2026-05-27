Alle gegen eine? Erster Streit entfacht in Bachelors-Villa

Franzi sorgt als Nachzüglerin bei Die Bachelors für dicke Luft unter den Damen. In Folge vier der Rosenshow stößt sie zur Gruppe dazu und kündigt an, nun auch um die Herzen von Sebastian Paul und Tim Reitz kämpfen zu wollen. Die Begeisterung unter ihren Mitstreiterinnen bleibt aus. Kim fühlt sich besonders provoziert vom Neuzugang. Direkt nach dem ersten Aufeinandertreffen nennt sie Franzis Auftreten "trashy" und urteilt: "Sorry, aber ich hab keinen Bock auf so eine B*tch." Natalie beschreibt ihren ersten Eindruck: "Sehr selbstbewusst und ja, schon arrogant, habe ich gedacht." Auch Joeleen ist sich sicher: "Ich mag ihre Energie nicht."

Als Franzi in die Villa einzieht, spürt sie die bösen Blicke ihrer neuen Mitstreiterinnen. Nur Nadja nimmt sich dem Neuzugang an und führt sie durch die Villa. Franzi kündigt an, ein ernstes Gespräch mit den anderen, insbesondere Kim, führen zu wollen: "Wenn mir eine Frau hier doof kommt, dann stelle ich das klar, dass sie bei mir an der falschen Adresse ist. Auf meinen Namen muss keine Sendezeit gemacht werden." Die Mannheimerin lässt Worten Taten folgen und sucht das Gespräch mit der Gruppe – sie fordert, dass diejenigen, die ein Problem mit ihr haben, gerne mit ihr direkt sprechen sollen. "Ich mag es nur nicht, wenn man hinterf*tzig ist. Dann kann ich richtig eklig werden", droht sie an. Diese Worte sitzen – die Ladys rudern sofort zurück. "Wenn irgendjemand ein Problem hat, wird das hier einfach offen kommuniziert", beteuert Lia.

Die neue Staffel "Die Bachelors" läuft seit Anfang Mai auf RTL+. Sebastian und Tim sind bereits das dritte Junggesellen-Duo und treten damit in die Fußstapfen von Dennis Gries und Sebastian Klaus (38) sowie Felix Stein (34) und Martin Braun. Bis die Rosenshow im Free-TV zu sehen sein wird, dauert es aber noch. Erst ab dem 10. Juni startet die Ausstrahlung im regulären Fernsehen – aus diesem Grund.

Anzeige Anzeige

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Franzi

Anzeige Anzeige

RTL Die "Die Bachelors"-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige

RTL Sebastian (l.) und Tim, "Die Bachelors" 2026

Anzeige