Matthew Perrys PR-Agentin Lisa schießt gegen Ex-Assistenten

Lisa Kasteler Calio, die Geschäftsführerin der Matthew Perry (†54) Foundation, hat in einer emotionalen Aussage im Rahmen des Strafverfahrens gegen Kenneth "Kenny" Iwamasa deutliche Worte gefunden. Der ehemalige persönliche Assistent des 2023 verstorbenen Schauspielers Matthew Perry wurde am heutigen Mittwoch, den 27. Mai, in Los Angeles verurteilt. Calio, die nach eigenen Angaben fast 30 Jahre als PR-Agentin für Matthew tätig war, beschuldigt Iwamasa, gezielt Matthews engstes Umfeld untergraben zu haben – mit fatalen Folgen. Ihre Aussage wurde dem Magazin People vorab zugänglich gemacht.

In dem Statement wirft Calio dem damaligen Assistenten vor, er habe versucht, Matthews Welt komplett zu kontrollieren. Laut ihr überredete er den Schauspieler dazu, seinen Nüchternheitsbegleiter und sein Team zu entlassen. "Kenny überredete Matthew dazu, dass zu viele Leute um ihn herum seien und er das Geld für sie nicht mehr ausgeben müsse. Und diesen Kampf gewann Kenny", schrieb sie in der Aussage. Das sei aus ihrer Sicht "der Anfang vom Ende" gewesen. Außerdem behauptete die PR-Agentin, Iwamasa habe zwar Details über Matthews körperlichen Zustand mit ihr geteilt – den Ketaminkonsum habe er aber nie erwähnt, weil er seinen eigenen Lebensstil nicht gefährden wollte. "Kenny Iwamasa tötete meinen Freund. Sein narzisstisches, unverschämtes und unverantwortliches Verhalten sowie sein wahnwitziger Plan führten dazu, dass er den Whirlpool aufheizte, Matthew die von ihm gewünschte riesige Dosis verabreichte und ihn dann allein zurückließ, damit er starb", sagte sie. Auch Matthews Schwestern Caitlin und Madeline Morrison hatten zuvor in eigenen Opferaussagen Iwamasa scharf kritisiert und ihm vorgeworfen, den Drogenkonsum ihres Bruders ermöglicht zu haben.

Iwamasa hatte sich schuldig bekannt, daran mitgewirkt zu haben, Matthew wiederholt Ketamininjektionen verabreicht zu haben – ohne jede medizinische Ausbildung. Matthew wurde am 28. Oktober 2023 leblos in seinem Whirlpool in seinem Haus in Pacific Palisades aufgefunden. Er war 54 Jahre alt. Als Todesursache wurde eine akute Ketaminvergiftung festgestellt. Iwamasa ist einer von fünf Personen, die im Zusammenhang mit Matthews Tod verurteilt wurden. Zuvor war bereits Jasveen Sangha, die als "Ketaminkönigin" bezeichnete Hauptlieferantin, im April zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Für Iwamasa hatten die Staatsanwälte eine Strafe von 41 Monaten Gefängnis zuzüglich drei Jahren Bewährung empfohlen.

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Getty Images Matthew Perry, "Friends"-Star

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IMAGO / ABACAPRESS Matthew Perry im Mai 2005

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