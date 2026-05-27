Wird Beatrices Stiefsohn Georges Privatschule besuchen?

Prinzessin Beatrice (37) könnte ihren Stiefsohn Wolfie schon bald auf dieselbe Schule schicken wie Prinz George (12). Die 37-Jährige soll das renommierte Eton College als mögliche weiterführende Schule für den zehnjährigen Wolfie in Betracht ziehen. Wie aus Berichten des Magazins DailyMail hervorgeht, soll Beatrice sich die Einrichtung in diesem Monat genauer angeschaut haben. Das exklusive Internat für Jungen kennt die königliche Familie bestens – Georges Vater, Prinz William (43), war selbst dort Schüler. Sollte Wolfie tatsächlich in Eton landen, könnte er gemeinsam mit dem zwölfjährigen George in die Schule gehen, der möglicherweise ebenfalls vor dem Wechsel dorthin steht.

Dass Beatrice das Wohl ihres "Bonus-Sohns" so genau im Blick hat, dürfte vor allem Wolfies leibliche Mama Dara Huang freuen. Die US-Architektin hatte den Zehnjährigen Berichten des Magazins zufolge einst aus Angst vor der Waffengewalt an US-Schulen nach England geschickt. Nun könnte also der Wechsel nach Eton anstehen – und der wäre für Beatrice und Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) super praktisch! Das Luxus-Internat liegt nämlich nur eine entspannte Autostunde von ihrem Familiendomizil in den Cotswolds entfernt, wo auch die gemeinsamen Töchter Sienna und Athena aufwachsen.

Ob Wolfie und George tatsächlich bald gemeinsam über den Campus schlendern, bleibt abzuwarten. Zwar soll in Eltern-WhatsApp-Gruppen bereits heftig darüber diskutiert werden, dass am Eton-College extra ein Trakt für Georges Bodyguards renoviert wurde, doch Papa William heizte die Gerüchteküche zuletzt noch einmal an: Er wurde nämlich am exklusiven Oundle-Internat gesichtet. Allerdings könnte sein Interesse an dieser Einrichtung aber auch den Zukunftsplänen seiner Tochter Prinzessin Charlotte (11) gegolten haben, so die Spekulationen. Für George sollen auch noch Kates alte Schule Marlborough College sowie einige Londoner Nobel-Schulen zur Auswahl stehen.

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Getty Images Christopher Woolf, Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im Dezember 2024

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Getty Images Prinz William und Prinz George

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Getty Images Edoardo Mozzi, Prinzessin Beatrice und ihre Kinder Sienna, Athena und Christopher, Juli 2025, London