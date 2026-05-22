Erster Trailer zu "Avatar – Der Herr der Elemente"-Staffel 2

Fans von "Avatar – Der Herr der Elemente" können endlich aufatmen: Netflix hat jetzt den ersten langen Trailer zu Staffel zwei der Live-Action-Serie veröffentlicht. Die neuen Folgen sind ab dem 25. Juni 2026 auf der Streamingplattform abrufbar und setzen die Reise von Aang und seinen Freunden fort. Im neuen Trailer wird bereits deutlich, dass die kommenden Folgen deutlich düsterer und epischer werden. Im Mittelpunkt steht die bedrohliche Rückkehr von Zosins Komet, der der Feuernation einen gefährlichen Vorteil verschafft und den Countdown zu einem gewaltigen Showdown einläutet.

Die neue Staffel orientiert sich dabei erneut eng an der beliebten Animationsvorlage. Der seltene Himmelskörper Zosins Komet, der nur einmal in hundert Jahren erscheint, verleiht allen Feuerbändigern enorme Kräfte – ein Vorteil, den die Feuernation nutzen will, um ihren Eroberungsfeldzug endgültig zu vollenden. Bereits vor einem halben Jahr hatte Netflix einen kurzen Teaser zur zweiten Staffel veröffentlicht. Nun gibt es mit dem neuen Trailer endlich einen ausführlicheren Einblick in die kommenden Folgen.

Die Live-Action-Adaption feierte 2024 ihr Netflix-Debüt und begeisterte dabei sowohl langjährige Fans als auch Neuzuschauer. Die Ursprungsserie "Avatar – Der Herr der Elemente" war 2005 als Animationsserie gestartet und wurde über drei Staffeln hinweg zu einem echten Kultphänomen. Nach der Nachfolgeserie "Die Legende von Korra" und dem wenig erfolgreichen Realfilm "Die Legende von Aang" hatte Netflix schließlich eine neue Live-Action-Version der Geschichte in Angriff genommen – und damit offensichtlich ins Schwarze getroffen.

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Getty Images Cast und Crew von "Avatar: The Last Airbender" bei Netflix FYSEE in den Sunset Las Palmas Studios in Los Angeles, 2024

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Imago Gordon Cormier als Aang in "Avatar: The Last Airbender" (Staffel 1), Netflix-Produktion

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Getty Images Gordon Cormier verkörpert Aang in Netflix' "Avatar: The Last Airbender", 15. Februar 2024

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