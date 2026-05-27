In toxischer Beziehung: Emily Atack wurde mit 16 schwanger

Emily Atack (36) hat in einem emotionalen Interview erstmals öffentlich darüber gesprochen, dass sie mit 16 Jahren ungewollt schwanger wurde. Die britische Schauspielerin blickte im Podcast "How To Fail with Elizabeth Day" auf ihre turbulente Jugend zurück und schilderte: "Ich war in dieser schrecklichen, missbräuchlichen, fürchterlichen Beziehung, und ich wurde schwanger." Die Schwangerschaft habe sich ereignet, als ihre Eltern, die Schauspielerin Kate Robbins und der Musiker Keith Atack, gerade in Scheidung lebten. "Ich habe das noch nie jemandem erzählt", meinte Emily im Podcast. Sie fügte hinzu, dass die Schwangerschaft nicht fortgeführt wurde, machte aber keine weiteren Angaben dazu.

Als Hintergrund für ihre schwierige Teenagerzeit nannte die Schauspielerin ein traumatisches Erlebnis aus der Kindheit: Sie sei mit zehn Jahren sexuell missbraucht worden, was sie dazu gebracht habe, "wirklich ungesunde Beziehungen zu Männern" zu entwickeln. Mit 16 verließ sie die Schule und zog gemeinsam mit ihrer Schwester Martha nach London. Den beiden habe damals jede Orientierung gefehlt, doch Emily habe entschlossen erklärt: "Ich werde eine berühmte Schauspielerin werden." Trotz aller Schwierigkeiten betonte sie, ihren Eltern keinen Vorwurf zu machen: "Ich liebe sie so sehr, und wir haben die wunderbarste Beziehung."

Heute hat Emily ihr privates Glück gefunden. Mit ihrem Verlobten, Dr. Alistair Garner, mit dem sie seit über drei Jahren zusammen ist, und dem gemeinsamen Sohn Barney, hat sie sich ein stabiles Familienleben aufgebaut. Die beiden sind Stiefcousins, da Alistairs Stiefmutter die Schwester von Emilys Mutter ist, jedoch nicht biologisch verwandt. Über ihre Beziehung sagte die Schauspielerin: "Al hat mich nicht gerettet. Er hat mir geholfen, mich selbst zu retten." Neben dem privaten Neustart setzt sich Emily auch beruflich intensiv mit dem Thema sexuelle Belästigung auseinander. Nachdem sie in der Vergangenheit bereits offen über übergriffige Erfahrungen an Filmsets gesprochen hatte, arbeitet sie nun an einem neuen TV-Projekt über die Rolle von Intimitätskoordinatoren am Set.

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Getty Images Emily Atack, Schauspielerin

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Instagram / emilyatack Emily Atack posiert mit Sohn, Instagram 2024

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Instagram / emilyatack Alistair Garner und Emily Atack, Juli 2025