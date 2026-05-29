Klunker: "The Walking Dead"-Star Katelyn Nacon ist verlobt

Für Katelyn Nacon gibt es allen Grund zur Freude: Die The Walking Dead-Darstellerin und ihr langjähriger Freund, Schauspieler Xavier Jimenez, sind verlobt! Am 28. Mai machten die beiden die Neuigkeit unabhängig voneinander auf Instagram offiziell. Katelyn teilte eine Nahaufnahme ihres neuen Verlobungsrings und schrieb dazu schlicht "5/28/26". Xavier postete dieselbe Aufnahme sowie ein weiteres Foto des funkelnden Schmuckstücks. Bei dem Ring handelt es sich um einen ovalen Diamanten im Brillantschliff auf einem Pavé-Diamantband mit einem versteckten Halo.

Bereits kurz vor dem Verlobungstag gab es im Freundeskreis des Paares Anlass zum Feiern: Nur wenige Tage zuvor, am 23. Mai, hatte Katelyns enge Freundin und "The Walking Dead"-Kollegin Madison Lintz auf den Bahamas geheiratet – Katelyn und Xavier waren gemeinsam bei der Hochzeit dabei. Madison, die in den ersten beiden Staffeln der AMC-Serie die Rolle der Sophia Peletier spielte, teilte die Verlobungsankündigung begeistert in ihrer Social-Media-Story und schrieb: "Meine beste Freundin ist verlobt." Auch weitere Serienkollegen gratulierten in den Kommentaren. Tom Payne, der als Paul "Jesus" Rovia bekannt ist, kommentierte: "Ja! Glückwunsch euch beiden!"

Katelyn und Xavier sind seit 2021 ein Paar, als sie ihre Beziehung erstmals auf Instagram öffentlich machten. Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle als Enid in den Staffeln fünf bis neun von "The Walking Dead" bekannt, die sie von 2015 bis 2019 spielte. Ihr Abgang aus der Serie gehört zu den eindrücklichsten der gesamten Reihe: Ihre Figur wurde von den Whisperers getötet, und ihr zombifizierter Kopf auf einem Pfahl aufgestellt. Rückblickend erinnerte sich Katelyn gegenüber Entertainment Weekly jedoch herzlich an ihre letzte Drehnacht: "Ich liebte einfach alle Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, und ich habe so viel von ihnen gelernt."

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Instagram / katelynnacon Katelyn Nacon und Xavier Jimenez, Juli 2024

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Instagram / katelynnacon Katelyn Nacon, Mai 2026

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Instagram / xavierjimenez1 Xavier Jimenez und Katelyn Nacon, Mai 2026

Wie gefällt euch Katelyns Verlobungsring mit Ovaldiamant und verstecktem Halo? Traumhaft – genau die richtige Portion Glam! Schön, aber ich mag's schlichter, ohne so viel Funkeln. Ergebnis anzeigen