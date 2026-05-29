Schwerer als früher: Max Giermann über den Wandel von Comedy

Bei der Premiere der siebten Staffel von "LOL: Last One Laughing" in München hat sich Comedian Max Giermann (50) gegenüber Promiflash dazu geäußert, wie sich Comedy in den letzten Jahren verändert hat. Der Komiker sprach dabei über die Frage, wo heute die Grenzen des Humors liegen – und wie sich das im Vergleich zu früher gewandelt hat. Denn was einst als völlig unbedenklicher Witz durchging, wird heutzutage häufig kritischer betrachtet.

Max erklärte im Interview, dass es sich dabei um einen schleichenden Prozess handle. "Wenn man sozusagen mit der Zeit geht und es so mitverfolgt, dann ist es ja ein schleichender Prozess", so der Comedian, der sich eigentlich gar nicht für das Rampenlicht gemacht fühlt. Diejenigen, die stur an alten Inhalten festhielten, würden irgendwann überholt werden. Wer sich hingegen anpasse, wachse ganz natürlich in die neuen Maßstäbe hinein – und empfinde das daher nicht als besonders großes Problem. Dennoch räumte er auch ein: "Man muss sich mehr Gedanken machen als früher."

Max Giermann ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der deutschen Comedyszene und vor allem für seine Parodien bekannt. Bei "LOL: Last One Laughing" treten Comedians gegeneinander an mit dem Ziel, möglichst lange das Lachen zu unterdrücken – während sie gleichzeitig alles daran setzen, die anderen zum Lachen zu bringen. Die Show hat sich seit ihrem Start auf Amazon Prime Video zu einem echten Publikumsliebling entwickelt. Max ist kein Unbekannter im Format und bringt entsprechend viel Erfahrung mit, wenn es darum geht, auf der Bühne die richtigen Töne zu treffen.

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Imago Max Giermann bei der Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7

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Amazon Prime "LOL: Last One Laughing"-Cast, Staffel 7

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Imago Max Giermann bei der Premiere von LOL: Last One Laughing, Staffel 7, in der Astor Film Lounge im Arri Kino, München, 13.05.2026