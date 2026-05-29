Will Smiths Ex zieht vor Gericht nach heftigen Sex-Vorwürfen

Sheree Zampino (58), die Ex-Frau von Schauspieler Will Smith (57), hat eine Klage gegen Bilaal Salaam eingereicht. Auslöser ist ein Auftritt Bilaals in der Show "Unwine with Tasha K." von Tasha K., in dem er laut der Klage schwerwiegende Behauptungen über Sherees Sexleben aufgestellt haben soll. Ein Werbeclip vom 4. Mai, der auf verschiedenen Social-Media-Plattformen geteilt wurde, enthielt bereits den Text: "Exklusiv: Bilaal behauptet, Will Smiths Ex-Frau Sheree Zampino habe mit jedem in Hollywood geschlafen!!!" In dem eigentlichen Interview soll Bilaal dann noch weiter gegangen sein und Sheree mehrfach als "Hure" bezeichnet sowie behauptet haben, sie habe "jeden in Hollywood gevögelt".

Wie aus der Klageschrift hervorgeht, die TMZ vorliegt, bezeichnet Sheree die Aussagen als falsch. Nach kalifornischem Recht seien sie als Verleumdung einzustufen, da sie ihr promiskuitives Sexualverhalten unterstellen. Die 58-Jährige gibt an, durch die Äußerungen Demütigung, emotionalen Schmerz, Peinlichkeit und seelisches Leid erlitten zu haben. Sie verklagt Bilaal wegen Verleumdung und vorsätzlicher Zufügung emotionalen Leids und fordert mehr als eine Million Dollar Schadensersatz, zusätzlich Schmerzensgeld sowie die Übernahme aller Anwaltskosten.

Bilaal ist ein ehemaliger Freund von Will Smith und ist in der Vergangenheit immer wieder mit öffentlichen Aussagen über den Schauspieler und dessen Umfeld aufgefallen. Aktuell befindet er sich bereits in einem separaten Rechtsstreit mit Jada Pinkett-Smith (54), dem angebliche Drohungen zugrunde liegen. Sheree und Will Smith waren von 1992 bis 1995 verheiratet und haben gemeinsam einen Sohn, Trey.

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Getty Images Sheree Zampino bei den MTV Movie & TV Awards in Santa Monica im Juni 2022

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Getty Images Sheree Zampino, Schauspielerin

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IMAGO / ABACAPRESS Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2019

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