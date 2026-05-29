"Wochen nicht gesprochen": Lukas Podolski offenbart Ehekrise

In der neuen Netflix-Dokumentation "Poldi", die ab Anfang Juni 2026 zu sehen ist, gewähren der ehemalige Nationalspieler Lukas Podolski (40) und seine Ehefrau Monika überraschend ungeschönte Einblicke in ihre langjährige Beziehung. Das Paar thematisiert dort eine drastische Phase der Entfremdung, die sich ausgerechnet während seiner triumphalen Rückkehr zum 1. FC Köln im Jahr 2009 anbahnte. Der gigantische Hype um den Heimkehrer überrollte den familiären Alltag mit Sohn Louis derart, dass sich das Paar regelrecht verlor. Die emotionalen Spannungen gipfelten schließlich im Auszug des Kickers aus der gemeinsamen Wohnung: "Es gab Momente in Köln, wo wir uns ein paar Wochen auch mal nicht gesprochen haben, uns gestritten haben und ein paar Wochen nicht zusammen waren", erinnert sich Lukas laut Gala in der Doku.

Monika schildert ebenfalls unverblümt, wie sehr sie die Rolle als Anhängsel eines umschwärmten Sportidols damals überforderte. Während ihr Partner von Termin zu Termin hetzte, die Freizeit mit Freunden verbrachte und auf dem Rasen stand, glänzte er in den eigenen vier Wänden durch Abwesenheit. Die Kölnerin litt unter der permanenten Einsamkeit mit einem Kleinkind und beklagte die ständige Aufteilung ihres Mannes mit Millionen von Fans, Tag für Tag. Als die schwelenden Konflikte letztlich eskalierten, schlug sie eine Trennung auf Zeit vor. Jener Kontaktabbruch, bei dem über Wochen hinweg Funkstille herrschte, brachte das gemeinsame Zukunftsmodell der beiden erheblich ins Wanken, ebnete aber auch gleichzeitig den Weg für eine Aussprache.

Trotz des Zerwürfnisses besannen sich Lukas und Monika in dieser Phase auf das Fundament ihrer Beziehung, die einst ganz klassisch an einer Tischtennisplatte auf dem Schulhof begonnen hatte. Nach der Versöhnung folgte im April 2011 die Hochzeit, und mit den Jahren wurde das Familienglück durch die Geburten der Töchter Maya und Ella komplettiert. Nachdem er seine Profikarriere inzwischen offiziell beendet hat, stehen für den einstigen Weltmeister nun einzig seine Liebsten im Fokus. Das unterstreicht auch die neue Dokumentation, die gleichzeitig das seltene Porträt eines Paares liefert, das selbst nach Wochen des eisigen Schweigens wieder eine gemeinsame Sprache finden konnte.

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Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski und seine Frau Monika im Jahr 2020

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ActionPress Lukas und Monika Podolski bei einem Boxkampf 2010 in Köln

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Instagram / louispodolski Lukas Podolski und sein Sohn Louis