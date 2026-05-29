Rückblick: Von Prinzessin Kates Diagnose bis zur Remission

Prinzessin Kate (44) hat in den vergangenen zwei Jahren einen langen und beschwerlichen Weg hinter sich gebracht – von der Krebsdiagnose bis zur Remission. Im Januar 2024 unterzog sich die dreifache Mutter einer großen Bauchoperation in London, die ursprünglich als nicht krebsartig eingestuft worden war. Nachfolgende Tests zeigten laut People jedoch, dass Krebs vorlag. Im März 2024 wandte sich Kate dann mit einem emotionalen Video an die Öffentlichkeit und machte ihre Diagnose bekannt: "Tests nach der Operation ergaben, dass Krebs vorhanden war. Mein medizinisches Team riet mir daher, eine vorbeugende Chemotherapie zu beginnen, und ich befinde mich jetzt in der Frühphase dieser Behandlung." Jetzt, im Mai 2026, meldete sich ihr Ehemann Prinz William (43) in der Radiosendung "Heart Breakfast" zu Wort und sprach über den aktuellen Gesundheitszustand seiner Frau.

William ließ dabei keinen Zweifel daran, wie viel ihm Kate bedeutet. "Sie ist eine unglaubliche Mutter, eine unglaubliche Ehefrau, und unsere Familie könnte ohne sie schlichtweg nicht auskommen. Sie war absolut atemberaubend, brillant", sagte er in dem Radiointerview und betonte, er sei "so stolz, sehr, sehr stolz" auf die Stärke seiner Frau. Auch Kate selbst hat in den vergangenen Monaten immer wieder öffentlich über ihren Weg gesprochen. Anlässlich des Weltkrebstages im Februar 2026 teilte sie in einem Instagram-Video mit: "Wie jeder, der diese Reise erlebt hat, weiß, verläuft sie nicht linear. Es gibt Momente der Angst und Erschöpfung. Aber auch Momente der Stärke, der Freundlichkeit und der tiefen Verbundenheit."

Die Chemotherapie hatte Kate im September 2024 abgeschlossen, im Januar 2025 gab sie über das soziale Netzwerk X bekannt, dass sie sich in Remission befindet: "Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich bleibe auf meine Genesung fokussiert." Schrittweise kehrte sie danach zu ihren royalen Pflichten zurück. Im Oktober 2024 nahm sie ihr erstes öffentliches Engagement nach der Behandlung wahr, es folgten weitere Auftritte in den Monaten darauf. Im Mai 2026 reiste Kate, die als wahre Tierliebhaberin gilt, nach Italien – ihre erste Auslandsreise seit der Bekanntgabe ihrer Diagnose. "Dieser Besuch ist ein wichtiger Schritt in der Genesungsreise der Prinzessin. Sie schöpft große Freude aus dieser Arbeit", ließ ein Mitarbeiter des Königshauses laut People verlauten.

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Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch in Reggio Emilia

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Getty Images Prinz William und Kate, Prinzessin von Wales, bei der Inthronungszeremonie von Sarah Mullally im Canterbury Cathedral

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026