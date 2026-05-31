Abgesagte Herz-OP: Estee Williams trauert um ihre Tochter

Traurige Nachrichten von Estee Williams: Die Influencerin hat jetzt den Tod ihrer acht Monate alten Tochter Estelle bekannt gegeben. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto, das zeigt, wie sie ihr Baby liebevoll im Arm hält. "Bis wir uns wiedersehen, meine süße Estelle", schrieb sie dazu und fügte ein Emoji mit Engelflügeln hinzu. Gegenüber dem Magazin People bestätigte Estee, dass Estelle an Multiorganversagen gestorben ist – nach monatelangem Kampf im Krankenhaus.

Estelle war kurz nach ihrer Geburt am 5. September 2025 mit einem angeborenen Herzfehler – einem Ventrikelseptumdefekt – diagnostiziert worden. Seit November hatte das Baby auf der Kinderintensivstation gelegen, und Ärzte hatten festgestellt, dass es das Krankenhaus erst nach einer erfolgreichen Herztransplantation verlassen könne. Anfang des Jahres hatte Estelle den Status 1A auf der Warteliste erreicht – was bedeutete, dass sie als dringendster Fall im Nordosten der USA galt. Doch wegen Komplikationen mit anderen Organen wurde sie im April und erneut im Mai von der Transplantationsliste gestrichen. "Diese Woche war extrem schwer", schrieb Estee kurz darauf in ihrer Story. "Estelle ist erneut nicht für eine Herztransplantation geeignet."

Estelles Herzfehler war nach Angaben ihrer Mutter "weit über das hinaus, was als groß gilt". Bereits mit elf Wochen hatte das Baby laut einem GoFundMe-Eintrag von Estees Schwiegermutter Holly Nielsen eine äußerst schwierige offene Herzoperation überstanden, gefolgt von einem weiteren Eingriff im Dezember, nach dem Estelle kurzzeitig nach Hause entlassen werden konnte. Nach einem Herzstillstand Ende Dezember wurde sie jedoch erneut auf die Intensivstation verlegt und war auf Lebenserhaltungsmaßnahmen angewiesen.

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Instagram / esteecwilliams Estee Williams und ihre Tochter, September 2025

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Instagram / esteecwilliams Influencerin Estee Williams und ihr Ehemann Connor, Oktober 2024.

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