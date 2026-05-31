Anna Heisers Tochter (3) muss noch im Krankenhaus bleiben

Anna Heiser (35) meldet sich mit einem emotionalen Update aus dem Krankenhaus. Die Bauer sucht Frau-Bekanntheit teilt ein berührendes Video auf Instagram, auf dem sie neben ihrer dreijährigen Tochter Alina im Bett liegt und ihr die Hand streichelt. Seit mehr als 26 Stunden ist sie an der Seite des Mädchens, und ein Ende des Krankenhausaufenthalts ist noch nicht in Sicht. "Unserer Maus geht es den Umständen entsprechend gut. Trotzdem werden wir wohl noch einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen, bis die Ärzte herausgefunden haben, was hinter der Symptomatik steckt", schreibt sie in ihrer Story. In ihrer Videobotschaft gibt Anna außerdem an, dass Alinas Symptome seit vier Wochen andauern und immer wieder in Schüben auftreten – weitere Untersuchungen sollen in den kommenden Tagen Klarheit bringen.

Neben den zahlreichen Genesungswünschen, für die sich die 35-Jährige herzlich bedankt, gab es im Netz auch kritische Nachfragen, warum sie über den Krankenhausaufenthalt berichtet, ohne zu erläutern, was genau mit Alina nicht stimmt. Darauf reagiert die Influencerin offen: "Ich verstehe, dass einige von Euch wissen wollen, was mit unserer Tochter los ist. Doch zum einen wissen wir es noch nicht, zum anderen werden wir dann entscheiden, ob wir diese Diagnose teilen oder nicht." Auch Kritik an ihrer Offenheit begegnet sie mit Verständnis, ohne dabei ihre Haltung zu ändern: "Ich habe schon immer hier meine Gefühle und Gedanken geteilt und werde es nach wie vor tun, wann auch immer es sich für mich richtig anfühlt." Mit bewegenden Worten beschreibt sie außerdem, wie sehr ihr der normale Alltag mit Alina fehlt: "Es gibt Momente, in denen man sich wünscht, dass das Spielzeug wieder im ganzen Haus verstreut liegt, die Kleidung mit Eis bekleckert ist und man zum hundertsten Mal übers Anziehen diskutieren muss."

Schon vor einem Tag hatte Anna angedeutet, wie plötzlich sich die Lage zugespitzt hatte. Eigentlich war sie auf dem Weg nach Deutschland, doch dann wurde die Reise abrupt abgebrochen: Alina musste ins Krankenhaus, während Gerald (41) bereits bei dem Kind war und Anna mit dem nächsten Flieger hinterher wollte. In ihrer Instagram-Story zeigte sie später ein Foto mit dem Krankenhausbändchen am Arm ihrer Tochter und schrieb: "Danke für alle Genesungswünsche. Ich melde mich, wenn wir wieder zu Hause sind." Doch nicht nur die Sorge um Alina setzte ihr zu. Anna hatte auch von einer heiklen E-Mail berichtet, die sie ausgerechnet in dieser Ausnahmesituation erreichte: Ergebnisse ihrer aktuellen Krebsvorsorge und genetischen Untersuchungen, die sie wegen gehäufter Krebsfälle im engen Umfeld machen ließ.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser in ihrer Instagram-Story, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Familie Heiser in Namibia