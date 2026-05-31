Verhalten und Ex: Anna Iffländer zweifelt an Daniel Fischer

In Match My Ex läuft es für Anna Iffländer (30) und Daniel Fischer alles andere als rund. Obwohl die beiden bereits zum zweiten Mal als Match zusammenkommen, häufen sich die Konflikte. Ein zentrales Thema: Daniels Ex Sabrina Wlk. Der Realitystar bringt die Blondine immer wieder zur Sprache – so häufig, dass Anna erneut zweifelt. Gegenüber ihrer Mitstreiterin Aurelia Lamprecht (27) nimmt sie kein Blatt vor den Mund: "Ich bin mir sicher, Daniel ist nicht über Sabrina komplett hinweg. Ne. Bei so vielen Kommentaren und so, kann ich das nicht ganz glauben." Daniel sieht das anders. Ihn beschäftige Sabrina nicht aus sentimentalen Gründen. "Ihr Verhalten nervt mich", stellt er klar – und meint damit, dass Sabrina erst Interesse an Alan Wey zeigte und kurz darauf mit ihrem neuen Match Julius Tkatschenko knutschte.

Abseits des Sabrina-Themas geraten Anna und Daniel auch nach einem gemeinsamen Paarspiel aneinander: Als die beiden an der Aufgabe scheitern, ein zerbrochenes Herz aus Teilen zusammenzubauen, schießt Daniel gegen Anna und gibt ihr die Schuld. "Ich glaube, sie kennt das nicht. Dieses Sportlermindset. Deshalb fühle ich mich missverstanden", erklärt er. Anna findet seine Reaktion überzogen. Im Einzelinterview kommen ihr schließlich die Tränen, als sie realisiert: "Ich glaube, das war es auch schon." Aurelia, die das Geschehen von außen beobachtet, bringt es auf den Punkt: Optisch seien die beiden zwar "ein Hammerpaar", doch: "Ich sehe bei dir so einen richtig lustigen Typen. Aber keinen dumpfen, stumpfen Kerl. Das nicht, sondern einen, der begeistert ist von dir."

Genau das spürt auch Anna. "Mir fehlt auch dieses Feuer. Ich will mich nicht fragen: 'Will er mich?' Ich will es spüren, will es wissen", betont sie. Sie merkt außerdem an: "Er haut dämliche Sätze und Aussagen raus, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was sie bei seinem Gegenüber anrichten." Diese Worte sollen sich wenig später erneut bewahrheiten – doch diesmal ist es nicht Anna, die in Tränen ausbricht. Zwar kommt es zu einer Aussprache, bei der sich beide versöhnen und küssen, aber bei einem weiteren Spiel liefert sich Daniel den nächsten Fauxpas: Ein unglücklicher Spruch über Sabrinas Beauty-OPs gibt Anna erneut Stoff, um ihr aktuelles Match anzuzweifeln.

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CH Media Entertainment Daniel Fischer und Anna Iffländer in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Daniel Fischer und Sabrina Wlk in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Daniel Fischer und Anna Iffländer in "Match My Ex"

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