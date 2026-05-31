Anne Hathaway klärt auf: Hatte und plant sie Beauty-OPs?

Die Gerüchte um ein mögliches Facelifting reißen nicht ab – jetzt hat Anne Hathaway (43) in einem Interview mit dem Magazin Elle Stellung bezogen. Die Schauspielerin stellte klar, dass sie bislang keinerlei invasive kosmetische Eingriffe an ihrem Gesicht vornehmen ließ. Stattdessen steckt ein simpler Trick hinter ihrem auffallend straff wirkenden Teint: Sie zieht "einfach zwei Zöpfe" fest unter ihr Haar, was die optische Illusion eines gestrafft wirkenden Gesichts erzeugt. Dass die Spekulationen im Netz inzwischen ein solches Ausmaß angenommen haben, dass sie sich dazu äußern musste, war ihr dabei alles andere als recht.

"Ich hatte das Gefühl, dass die Diskussion langsam ablenkend wurde", erklärte die Mutter zweier Kinder, wie E! News berichtet. Eigentlich würde Anne alles viel lieber für sich behalten: "Ich würde es vorziehen, niemals irgendetwas zu kommentieren und einfach im Ungewissen zu leben, ohne auf mich aufmerksam zu machen." Doch der Druck durch die Spekulationen sei irgendwann so groß geworden, "dass man das Bedürfnis verspürt, seine eigene Wahrheit einfach nach draußen zu bringen." Und einen künftigen Eingriff schließt die Schauspielerin keineswegs aus: "Und übrigens – ich könnte trotzdem eines Tages ein Facelifting machen."

Anne Hathaway ist seit 2012 mit dem Schmuckdesigner Adam Shulman (45) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Söhne. Die Schauspielerin wurde durch Filme wie "Der Teufel trägt Prada" und "Brokeback Mountain" weltbekannt und gewann 2013 für ihre Rolle in "Les Misérables" einen Oscar. Zuletzt war sie in der Romantikkomödie "The Idea of You" zu sehen, die auf der Streamingplattform Amazon Prime Video erschien und ihr erneut große Aufmerksamkeit einbrachte – auch abseits der Leinwand, wie die anhaltenden Diskussionen über ihr Äußeres zeigen.

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Getty Images Anne Hathaway bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Cannes Filmfestspielen 2022

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Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin