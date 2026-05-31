"Stranger Things"-Kids beeindruckten David Harbour am Set

David Harbour (51) hat bei einem FYC-Event auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles verraten, was ihn an den jungen Stranger Things-Stars so beeindruckt hat. Zunächst scherzte er auf die Frage, was er von den Jüngeren gelernt habe: "Äh, nichts", wie Deadline berichtet. Dann kam er ins Schwärmen über die entspannte Atmosphäre am Set und darüber, wie viel Freude die gemeinsame Arbeit machte. Besonders Millie Bobby Brown (22), Finn Wolfhard (23), Gaten Matarazzo (23), Caleb McLaughlin (24) und Noah Schnapp (21) hätten die Arbeit zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht.

"Sie waren einfach herrlich", erinnerte sich David gegenüber dem anwesenden Publikum. Was ihn bereits in der ersten Staffel an den Kindern am meisten fasziniert habe, sei ihre völlige Natürlichkeit gewesen. "Viele Kinderschauspieler, mit denen man arbeitet, sind sehr professionell", erklärte er und ergänzte: "Aber das Besondere an ihnen war, dass Noah und all diese kleinen Kinder im Grunde einfach Kinder waren [...] Man konnte es einfach nicht glauben, dass man diese Entspanntheit vor einer laufenden Kamera haben kann. Ich dachte: 'Das ist unglaubliche Entspanntheit. Ich träume davon, das zu können.'" Regisseur und Executive Producer Shawn Levy (57) merkte daraufhin an, dass David ja immerhin etwas dabei gelernt habe. "Aber ich kann es nicht. Ich habe es versucht, Shawn", antwortete David lachend.

Trotz all des Spaßes am Set war Davids Rolle als grummeliger Sheriff Hopper, für die ursprünglich ein anderer Star vorgesehen war, schwierig zu spielen. Der Hollywoodstar erzählte, Hopper sei "eine sehr depressive Figur" gewesen, was das Schauspiel teilweise schwer gemacht habe. Trotzdem schwärmte er von dieser Phase. "Ich schaue auf die erste Staffel zurück als eine wundersame Zeit in meinem Leben. Die Familie, die wir geschaffen haben, und die Geschichte, die wir erzählt haben – ich weiß nicht, ob ich mich jemals so bereichert durch meine Arbeit gefühlt habe", sagte er.

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Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5

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Getty Images Shawn Levy im Juli 2024

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Getty Images Der Cast von "Stranger Things" bei der Premiere der vierten Staffel