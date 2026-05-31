Neuer Look mit 71: Janice Dickinson hatte Facelift

Janice Dickinson (71) präsentiert sich in einem neuen Licht: Mit 71 Jahren hat das ehemalige Supermodel einen umfangreichen Eingriff zur Gesichtsverjüngung hinter sich. Der plastische Chirurg Harrison Lee aus Beverly Hills teilte jetzt auf Instagram Vorher-Nachher-Videos und Fotos der Verwandlung – und betonte ausdrücklich, dass "absolut keine Filter oder nachträgliche Bildbearbeitung" verwendet wurden. Zu sehen ist Janice zunächst ganz ungeschminkt, bevor sie sich im zweiten Bild mit kräftigem Pink-Lippenstift, auffälligem Eyeliner und markant geschwungenen Augenbrauen zeigt.

Die Eingriffe, die Harrison drei Monate zuvor vorgenommen hatte, waren umfangreich: Neben einem endoskopischen Brauen- und Mittelgesichtslift sowie einem sogenannten Deep-Plane-Facelift erhielt Janice auch einen Necklift, einen Oberlippenlift und ausgedehnte Fetttransplantationen, um das Volumen im Gesicht wiederherzustellen. Zusätzlich wurde eine CO2-Laserbehandlung zur Verbesserung der Hauttextur durchgeführt. Der Chirurg schrieb, die Patientin sei "absolut begeistert" von den Resultaten. In den Kommentaren auf Instagram zeigte sich die Reaktion der Fans gespalten: Während viele das Ergebnis feierten – "Supermodel-Vibes! Sie sieht so wunderschön aus!" –, gab es auch skeptische Stimmen.

Für Janice ist es längst nicht das erste Mal, dass sie sich unter das Messer legt. In einem Auftritt im Podcast "Off The Vine" von Kaitlyn Bristowe (40) plauderte die Amerikanerin aus, dass ihr erster Eingriff bereits in den 1980er-Jahren stattfand. "Ich war 32 und datete Sylvester Stallone", erzählte sie im Podcast. Damals habe sie Veränderungen in ihrem Gesicht bemerkt und sich deshalb für ein Mini-Facelift entschieden. Bereut habe sie keinen ihrer bisherigen Eingriffe, und erst im vergangenen Jahr zeigte sie sich selbstbewusst ohne Schminke am Strand.

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Getty Images Janice Dickenson, Mai 2019

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Getty Images Janice Dickinson, 2004

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Instagram / janicedickinson Janice Dickinson, April 2025

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