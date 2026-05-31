Panikattacken in Schwangerschaft: Dieser Rat half Sarah Drew

Fans kennen Sarah Drew (45) als die selbstzweiflerische, aber brillante Chirurgin Dr. April Kepner aus der Erfolgsserie Grey's Anatomy. Doch abseits der Kamera kämpfte die Schauspielerin in einer ganz entscheidenden Lebensphase mit ernsthaften Ängsten: Während ihrer ersten Schwangerschaft litt sie unter wiederkehrenden Panikattacken. Gegenüber Fox News erzählte sie jetzt offen von dieser schwierigen Zeit und von dem Ratschlag, der ihr letztlich dabei geholfen hat, die Angst zu überwinden.

Die Sorgen, die sie damals plagten, waren groß. "Ich war so von Angst überwältigt – ich hatte Angst, alles falsch zu machen. Ich hatte Angst, dass ich nicht die nötige Selbstlosigkeit aufbringen kann", erklärte sie. In ihrer Not wandte sie sich an ihren Vater, einen Pastor. Sie meinte: "Ich schrieb meinem Vater und sagte: 'Hast du irgendeinen Rat oder irgendeine Weisheit, die mir helfen könnte, diese Angst zu bekämpfen? Denn sie ist wirklich überwältigend.'" Ihr Vater empfahl ihr daraufhin das, was er "aggressive Dankbarkeit" nennt: bewusst und aktiv auf kleine, einfache Dinge im Leben zu achten, für die man dankbar sein kann. "Du ersetzt das Beängstigende und Dunkle mit: 'Ich bin dankbar, dass ich Sauerstoff in meinen Lungen habe. Ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe'", erklärte sie und betonte: "Auf einmal beginnt sich deine Gehirnchemie zu verändern." Für Sarah sei diese Methode mittlerweile "der stärkste Gegner der Angst" in ihrem Leben geworden.

Die Panikattacken während ihrer Schwangerschaft waren nicht die einzigen, mit denen die Schauspielerin zu kämpfen hatte. Bereits beim Drehen des zweiteiligen Staffelfinales der sechsten Staffel von "Grey's Anatomy" – einer besonders düsteren Amoklauf-Episode – litt sie unter Alpträumen und Panikattacken. Dies hat sie im Buch "How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy" von Lynette Rice aus dem Jahr 2021 berichtet. Sarah spielt heute zusammen mit ihrem Sohn Micah, der 2012 zur Welt kam, und ihrer Tochter Hannah, die 2014 geboren wurde, das Leben als Mutter.

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Getty Images Sarah Drew, Schauspielerin

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