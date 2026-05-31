Seltene Worte über Sohn: Birgit Schrowange wird emotional

Birgit Schrowange (68) hält ihr Privatleben normalerweise konsequent aus der Öffentlichkeit heraus – doch jetzt gewährte die Moderatorin seltene Einblicke in ihr Familienleben. Im Podcast "Medien Martini" sprach die 68-Jährige offen über ihren Sohn Laurin und richtete dabei bewegende Worte an ihn und seine Freundin. Sie beschrieb den 25-Jährigen voller Wärme und Stolz: introvertiert, bodenständig und klug. Laurin hat IT studiert und bereits mit 23 Jahren seinen Master abgeschlossen. Außerdem liest er leidenschaftlich gern philosophische Bücher.

Auch Laurins Freundin, die Ärztin ist, scheint Birgit bereits fest ins Herz geschlossen zu haben. Beide seien ehrgeizig und fleißig – was die Moderatorin zwar bewundert, aber auch mit einer gewissen Sorge betrachtet. Sie findet, der jungen Generation fehle manchmal die Leichtigkeit. Im Podcast appellierte sie daher an die beiden: "Leute, ihr müsst auch eure Jugend genießen. Ihr müsst leben und euch nicht immer so viele Sorgen machen." Außerdem gab sie ihnen mit auf den Weg, dass "90 Prozent der Dinge, über die man sich Sorgen macht, gar nicht eintreten", wie die Abendzeitung München berichtete. Im "Kölner Treff" hatte Birgit zuvor zudem erklärt, warum sie Laurin stets aus dem Rampenlicht herausgehalten hat: "Er will gar nicht in die Öffentlichkeit. Ich bin auch froh, dass wir ihn nie irgendwie in die Öffentlichkeit gebracht haben."

Dass Birgit bewusst "wir" sagt, ist kein Zufall: Die Entscheidung, Laurin aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, hat sie gemeinsam mit seinem Vater, dem Moderator Markus Lanz (57), getroffen. Die beiden waren einige Jahre ein Paar, trennten sich jedoch und führen heute getrennte Leben. Während Markus als einer der bekanntesten Talkmaster Deutschlands gilt, hat sich Birgit nach rund vier Jahrzehnten im TV aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Im Gegensatz zu ihrem eher introvertierten Sohn beschreibt sich die Moderatorin selbst als "outgoing" – ein Gegensatz, über den sie offenbar mit einem Schmunzeln hinwegsieht.

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Imago Birgit Schrowange beim WDR-"Kölner Treff", Köln, 10.04.2026

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Getty Images Birgit Schrowange, TV-Moderatorin

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Getty Images Birgit Schrowange und Markus Lanz im Januar 2006 in Baden-Baden