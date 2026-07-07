"Türkisch für Anfänger"-Star Axel Schreiber wurde beigesetzt

Stiller Abschied im brandenburgischen Spreewald: Axel Schreiber (†49), der am 3. Juni 2026 im Alter von 49 Jahren nach einer schweren Krebserkrankung verstorben war, wurde am vergangenen Samstag auf dem Friedhof in Groß Leuthen nahe seiner Heimatstadt Lübben beigesetzt. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand mittags statt – ganz ohne Kameras und Blitzlichtgewitter. So hatte es sich die Familie gewünscht, wie Bild berichtet. Rund 200 Trauergäste kamen, um dem Schauspieler die letzte Ehre zu erweisen, darunter Familie, Freunde, Angehörige, ehemalige Mitschüler sowie Bewohner des Dorfes.

In einer Traueranzeige verabschiedeten sich Axels Eltern Jürgen und Gudrun sowie sein Bruder Marco mit Ehefrau Sandra von ihrem "geliebten Sohn, Bruder und Schwager" – mit den Worten: "Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume. Ich leb' in euch und geh' durch eure Träume." Auch Schauspielkollegen meldeten sich gegenüber Bild zu Wort. Seine enge Freundin und Kollegin Sarah Alles erklärte: "Mit Axel verliere ich nicht nur einen geschätzten Kollegen, sondern vor allem einen lieben Freund. Er war ein zutiefst warmherziger Mensch, auf den ich mich immer verlassen konnte." Schauspieler Reza Brojerdi, der mit ihm für die ARD-Serie In aller Freundschaft vor der Kamera stand, ergänzte: "Axel war einer der herzlichsten und ehrlichsten Menschen in unserer Branche."

Axel war einem Millionenpublikum durch Erfolgsserien wie "Türkisch für Anfänger", Tatort und Der Bergdoktor bekannt. Seine Agentur Hübchen hatte ihn nach seinem Tod auf Instagram als "Weggefährte, bester Freund, unsere Familie, Kumpel, Kollege, Traumdeuter, Reisender und Suchender" beschrieben. Nach seiner langen Krankheit sei es sein größter Wunsch gewesen, endlich tiefen Frieden zu finden.

Anzeige Anzeige

Imago Axel Schreiber, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Axel Schreiber bei der Premiere von "Die Känguru-Verschwörung"

Anzeige Anzeige

Getty Images Axel Schreiber im Jahr 2006