Fans sind in tiefer Trauer nach Axel Schreibers (†49) Tod

Der Tod von Axel Schreiber (†49) hat im Netz eine Welle der Trauer ausgelöst. Der Schauspieler war am 3. Juni 2026 nach langer, schwerer Krebserkrankung im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Seitdem überschlagen sich die Beileidsbekundungen seiner Fans – allein unter einem Beitrag von Promiflash sammelten sich binnen kürzester Zeit unzählige Kommentare, die zeigen, wie tief der Verlust die Menschen berührt hat.

"Wie furchtbar. Ruhe in Frieden", "Mein tiefstes Beileid", "Unendlich traurig, Ruhe in Frieden, Axel!" und "So jung" – so lauten nur einige der vielen Nachrichten, die Fans in den sozialen Medien hinterlassen haben. Besonders deutlich wird dabei, wie sehr sich viele Menschen an seine unvergessliche Rolle als Axel Mende in der Erfolgsserie "Türkisch für Anfänger" erinnern. "Ruhe in Frieden, Axeli" oder "Auf, dass du im Himmel ganz viele Lieder komponierst und Schokomuffins isst" schreiben Nutzer in Anlehnung an seine Figur aus der beliebten Serie.

Auch in der Schauspielbranche war die Bestürzung riesig. Vor einem Tag meldeten sich zahlreiche Weggefährten unter einem Instagram-Post von Laura Fischer zu Wort, die Axel Schreiber als langjährige Freundin mit bewegenden Worten verabschiedet hatte: "Am 3. Juni 2026 bist du, Axel Schreiber, nach langer, schwerer Krebserkrankung von uns gegangen." Natalia Avelon (46) schrieb: "Oh, lieber Gott! Mir fehlen gerade die Worte." Christian Kahrmann (53) kommentierte: "Nein, das darf nicht sein! Was für ein feiner Kerl. Gute Reise, mein Freund." Lea van Acken fand ebenfalls klare Worte: "Wir werden dich so vermissen, Axel, du schöne Seele."

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Getty Images Axel Schreiber im Jahr 2006

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Getty Images Schauspieler Axel Schreiber bei der Premiere von "Die Känguru-Verschwörung"

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