"Crazy": Leyla Heiter kämpft gegen Kreditkarten-Hacker

Mitten im Urlaub hat Leyla Heiter (30) einen unangenehmen Schock erlebt: Unbekannte sind an die Kreditkartendaten der Realitystar-Bekanntheit gelangt und haben diese für mehrere Abbuchungen über Apple Pay missbraucht. In ihrer Instagram-Story berichtete sie ihren Fans davon und warnte gleichzeitig vor der Gefahr durch Kreditkarten-Hacker. "Irgendjemand ist an meine Kreditkartendaten gekommen und hat damit gestern um die sechs Abbuchungen gemacht, über Apple Pay. Jetzt bin ich hier im Urlaub mit gesperrter Karte", schilderte sie die Situation.

Den Vorfall hat Leyla ihrer Bank gemeldet – doch die Abwicklung gestaltet sich diesmal schwieriger als erhofft. "Da wurde mir direkt geholfen. Aber diesmal heißt es einfach, ich muss einen Haufen Belege geben", erklärte sie sichtlich aufgebracht in die Kamera. Außerdem stellte sie fest, dass die Hacker nach der Sperrung der Karte offenbar nicht locker ließen: "Man sieht auch, dass die Hacker nach der Sperrung der Karte noch weiterhin versucht haben, abzubuchen. Aber das hat dann nicht mehr funktioniert." Sie findet es "einfach crazy", dass ihr diesmal nicht unkompliziert geholfen wird.

Für Leyla ist es nicht das erste Mal, dass sie mit solchem Betrug konfrontiert wird. Bereits früher wurde sie Opfer von Kreditkartenmissbrauch – damals lief der Betrug über PayPal, und sie hatte es sogar einige Monate lang nicht bemerkt. "Ich hatte das schon mal, hab das Geld damals aber sofort zurückbekommen", so die Influencerin. Leyla wurde einem breiten Publikum durch ihre Teilnahme an Reality-TV-Formaten bekannt und ist auch unter ihrem früheren Namen Leyla Lahouar bekannt.

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, März 2026

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leylaheiter Realitystar Leyla Heiter, März 2026

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, influencerin