40 Jahre später: Schlagerstar Hans-Jürgen Beyer heiratet Ex

Für Hans-Jürgen Beyer (76) und Manuela Hebestreit ist es ein Happy End, mit dem vor Jahrzehnten wohl kaum jemand gerechnet hätte: Der Schlagerstar hat seine Partnerin geheiratet – rund 40 Jahre nachdem sich die beiden zum ersten Mal begegnet sind. Das Paar gab sich im engsten Kreis von Familie und Freunden das Jawort. Weitere Details zur Trauung hält das Paar weitgehend privat. Über die Hochzeit berichtete das Magazin SuperIllu. "Vielleicht war die Zeit damals noch nicht reif für uns. Heute ist er wieder meine ganz große Liebe – und bleibt es", schwärmte die 65-jährige Manuela gegenüber dem Blatt.

Kennengelernt haben sich Hans-Jürgen und Manuela Mitte der 80er-Jahre vor einem Café nahe dem Berliner Alexanderplatz – es funkte sofort. Das Paar zog zusammen, doch nach viereinhalb Jahren zerbrach die Beziehung: Der Sänger verliebte sich in eine Tänzerin namens Jeanine und heiratete sie. Aber diese Ehe hielt nicht, ebenso wenig wie eine zweite Ehe, die darauf folgte. Danach suchte er erneut den Kontakt zu Manuela. "Ich tat ganz cool, doch mein Herz klopfte bis zum Hals", erinnerte sie sich 2021 im Interview mit dem Blatt an das Wiedersehen. Seit August 2018 sind die beiden unzertrennlich. "Manu ist wirklich eine tolle Frau. Ich lasse sie nicht mehr los", betonte Hans-Jürgen damals. Eine Hochzeitsreise gönnte sich das frischvermählte Paar übrigens nicht – bereits einen Tag nach der Trauung stand der Schlagersänger wieder auf der Bühne. "Das ist mein Leben, das ist mein Glück", erklärte er dazu.

Hans-Jürgen gehört zu den bekanntesten Schlagerstars der DDR. Seinen Durchbruch feierte er 1974, als sein Song "Tag für Tag" nach einem Auftritt in der DDR-Fernsehsendung "Schlagerstudio" sofort auf Platz eins aller Hitparaden kletterte. Weitere Hits wie "Dieses Lied zieht mit mir" oder "Ein Augenblick der Ewigkeit" folgten. Bis heute ist der Musiker aktiv, veröffentlicht neue Alben und gibt Konzerte. Auch öffentliche Auftritte mit seiner Manuela sind keine Seltenheit: Bei der Goldenen Henne zeigten sich die beiden gemeinsam auf dem roten Teppich und gaben sich einen liebevollen Wangenkuss.

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Imago Hans-Jürgen Beyer mit Manuela Hebestreit bei der MyTVplus-Weihnachtsshow "Zwischen Frühstück und Gänsebraten" im Kaufpark Nickern, Dresden

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Imago Hans-Jürgen Beyer und Manuela Hebestreit auf dem Roten Teppich der Goldenen Henne 2025 in Leipzig

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Imago Hans-Jürgen Beyer bei der MyTVplus-Weihnachtsshow "Zwischen Frühstück und Gänsebraten" im Kaufpark Nickern, Dresden, 20.12.2025

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