Brustverkleinerung: Hannah Kerschbaumer spricht Klartext

Realitystar Hannah Kerschbaumer (33) macht ernst: In einem neuen Video auf Instagram erzählt die TV-Bekanntheit offen, dass sie sich die Brüste verkleinern lassen will – und das, obwohl ihre Familienplanung noch nicht komplett abgeschlossen ist. In dem Clip berichtet Hannah, dass sowohl Freunde als auch behandelnde Ärzte ihr dazu geraten hätten, mit dem Eingriff zu warten, bis das Thema Kinder endgültig vom Tisch ist. Doch genau darauf will sich die Influencerin nicht mehr einlassen: Für sie steht jetzt fest, dass sie diesen Schritt gehen wird – und zwar in erster Linie für ihre Gesundheit und ihren Alltag.

In dem Beitrag erklärt Hannah, dass sie schon seit Jahren unter Rückenschmerzen und weiteren körperlichen Einschränkungen leidet, die ihr den Alltag schwer machen. Ihre Freunde hielten ihr entgegen, dass ihre Kinderplanung noch nicht abgeschlossen sei. Auch die Ärzte rieten ihr, den Eingriff erst dann durchführen zu lassen, wenn keine weiteren Schwangerschaften mehr geplant sind – nur so sei das ästhetisch schönste Ergebnis dauerhaft erreichbar. Doch für die Realitystar-Bekanntheit steht nicht die Ästhetik im Vordergrund. "Auch wenn sie nach weiteren Schwangerschaften nicht mehr die gewünschte Form haben sollten, sind sie dennoch dann kleiner und ich kann ohne Schmerzen leben. Ich will keinen Tag mehr warten. Ich will mit den Schmerzen und all den Nachteilen, die ich im Alltag habe, nicht mehr leben", schrieb sie unter ihr Video.

Dass es Hannah bei den geplanten Beauty-Eingriffen nicht in erster Linie um eine makellose Optik geht, hatte sie bereits vor einiger Zeit angedeutet. Schon damals schilderte die Realitydarstellerin, wie sehr sie überschüssige Haut und Narben nach ihren Schwangerschaften im Alltag belasten und ihr beim Bewegen sogar Schmerzen bereiten. Die zweifache Mutter spricht immer wieder offen über körperliche und seelische Spuren ihrer Schwangerschaften und schafft damit bei vielen Followern ein Gefühl von Nähe. Auf Social Media teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag, thematisiert Unsicherheiten und körperliche Veränderungen nach den Geburten.

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Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Januar 2026

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Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, April 2026

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Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Neugeborenes, Januar 2026