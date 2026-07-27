Neue Fotos heizen Baby-Spekulationen um Charles Leclerc an

Beim Grand Prix von Ungarn in Budapest sorgt Alexandra Leclerc aktuell für reichlich Gesprächsstoff im Fahrerlager. Die Frau von Formel-1-Star Charles Leclerc (28) wurde dort an der Seite des Ferrari-Piloten auf der Tribüne und im Paddock gesichtet – und dabei fällt vielen Fans vor allem eines ins Auge: Unter ihren weiten Kleidern scheint sich ein kleines Bäuchlein abzuzeichnen. Fotos von der Rennstrecke kursieren seitdem im Netz und heizen die Spekulationen um ein mögliches erstes Baby des Paares kräftig an. Eine offizielle Bestätigung von Charles oder Alexandra gibt es bisher allerdings nicht.

Auf den aktuellen Bildern aus Budapest präsentiert sich das Model augenscheinlich runder als sonst – vor allem im direkten Vergleich zu ihren früheren, figurbetonten Looks. Statt eng anliegender Kleider und Croptops greift Alexandra nun zu luftigen, locker geschnittenen Teilen, die ihren Bauch verdecken. Genau dieser Stilwechsel ist es, der die Gerüchte in den Kommentarspalten antreibt. Unter Instagram-Posts sammeln sich Nachrichten wie "Ich weiß, sie ist schwanger, ich kann es einfach nur noch nicht beweisen." Andere Follower sprechen schon jetzt liebevoll von einem möglichen "Baby Leclerc" und zählen in den Kommentaren gedanklich bereits die Monate bis zu einem vermuteten Geburtstermin herunter.

Charles und Alexandra sind seit 2023 ein Paar und zeigen sich seitdem regelmäßig gemeinsam bei Rennen und Society-Events. Kennengelernt hatte sich das Duo bei hochkarätigen Veranstaltungen wie der Paris Fashion Week, später folgten Glamour-Auftritte etwa in Wimbledon und private Feiern im Freundeskreis, bei denen das Paar immer wieder vertraut miteinander gesehen wurde. Ende Februar dieses Jahres besiegelten der Rennfahrer und die Influencerin ihre Liebe mit einer Traumhochzeit in Monaco. Seither begleitet die beiden nicht nur der Formel-1-Zirkus rund um die Welt, sondern auch Dackel Leo, der bei Rennwochenenden und Partys im Umfeld des Teams längst als fester Teil der kleinen Familie gilt und auf Fotos immer wieder an Alexandras Seite auftaucht.

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Getty Images Alexandra und Charles Leclerc auf dem roten Teppich in Cannes zur Premiere von "La Vie d une Femme", Juli 2026

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Imago Alexandra Leclerc beim Großen Preis von Ungarn, Juli 2026

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Imago Alexandra Leclerc mit Hund Leo Leclerc am Rennsonntag beim Großen Preis von Ungarn in Budapest, Juli 2026