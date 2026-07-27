Royaler Charme: Prinz George (13) wird zum Mädchenliebling

Prinz George (13) tritt in eine neue Lebensphase ein. Der 13-Jährige wechselt im Herbst von der Lambrook School in Ascot auf das renommierte Eton College in Windsor – und damit nicht nur in eine neue Schule, sondern auch in eine ganz neue Welt. Denn der Thronfolger erlebt gerade, was viele Teenager kennen: Mädchen rücken plötzlich in den Mittelpunkt. Wie Bild berichtet, ist George an seiner alten Schule längst ein echter Mädchenliebling geworden. Ein Palastmitarbeiter verrät dem Blatt: "Er ist bei den Mädchen auf seiner Schule sehr beliebt. Einige himmeln ihn regelrecht an, denn er ist sehr witzig und charmant."

Besonders eine Mitschülerin soll dem jungen Royal ans Herz gewachsen sein. Laut dem Palastmitarbeiter handelt es sich um ein Mädchen namens Juliette, das ihre Freundinnen nur "Julie" nennen. Sie gilt als selbstbewusst und schlagfertig – und soll sich herzlich wenig dafür interessieren, dass George eines Tages König sein wird. Fotos der beiden gibt es bislang nicht. Der Mitarbeiter erzählt der Zeitung außerdem: "George hat bisher wenig Interesse an Mädchen gezeigt. Aber seit dem Frühling verbringt er mehr Zeit damit, mit ihnen in den Pausen zu reden. Einige seiner Kumpels hänseln ihn deswegen manchmal. Das ist ihm aber egal."

Dass George im Herbst auf das Eton College wechselt, knüpft an eine Familientradition an. Auch sein Vater Prinz William (44) begann dort 1995 einen neuen Lebensabschnitt – damals begleitet von seinen Eltern König Charles III. (77) und Prinzessin Diana (†36), die sich zuvor 1992 getrennt hatten. Noch heute verbindet er mit der Schule gute Erinnerungen und enge Freundschaften. Das Internat liegt nur wenige Kilometer von Windsor entfernt. Abseits der Schule teilt George mit seinem Vater auch die Leidenschaft für Sport: William verriet bereits 2024, dass sein Sohn in der Schule Triathlon macht, und die beiden wurden schon öfter gemeinsam auf der Tribüne bei Spielen des Fußballvereins Aston Villa gesehen.

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Getty Images Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte bei den Wimbledon Championships 2026

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate

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Getty Images Bei Wimbledon: Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte auf dem Weg zum Center Court