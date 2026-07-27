Anna Adamyan gibt kleines Update zur Frühgeburt ihres Sohnes

Baby-Update von Anna Adamyan (30): Die Reality-TV-Bekanntheit hat vor wenigen Tagen ihr zweites Kind zur Welt gebracht und wendet sich nun mit emotionalen Zeilen an ihre Community. Bei Instagram erklärt die frühere GNTM-Kandidatin, dass ihr kleiner Sohn aktuell noch auf der Neonatologie-Intensivstation liegt. Dort werde der Junge engmaschig überwacht, während sich Anna und ihre Familie in den ersten Tagen nach der überraschend frühen Geburt sortieren. Die gute Nachricht: Trotz der schwierigen Umstände macht der Kleine Fortschritte. Ihren Followern dankt die Influencerin für die vielen Nachrichten und die große Anteilnahme, die sie seit der Ankunft ihres Babys erreicht.

In einer Instagram-Story schrieb sie: "Der Kleine ist noch auf der Neo-Intensivstation, aber er macht das alles ganz toll. Danke für eure ganze Liebe!" Gleichzeitig bat die Influencerin ihre Follower um Verständnis dafür, dass sie noch nicht alle Fragen beantworten könne: "Es kommen so viele Fragen rein und ich verstehe das absolut. Ich habe selbst noch viele Fragen. Deswegen meinte ich ja, dass ich mich in Ruhe melde." Sie fügte hinzu: "Vergesst nicht, dass die Geburt gerade mal drei Tage her ist, es für uns alle auch ein kleiner 'Schock' war und so gern ich hier Social Media mache, so benötige ich jedoch auch meine Zeit. Vor allem benötigen wir etwas Zeit. Ich melde mich hier so, wie es sich richtig anfühlt."

Anna hatte die Geburt ihres Sohnes am 24. Juli 2026 mit einem rührenden Foto auf Instagram angekündigt, das die kleine Hand ihres Neugeborenen zeigt. Das Baby musste laut Anna ganz plötzlich geholt werden. Die zweifache Mutter zeigt seit Langem offen, wie sehr sie ihre Familie schätzt, und nimmt ihre Community immer wieder in sehr persönlichen Momenten mit – von der Zeit in der Schwangerschaft bis zu den ersten Eindrücken aus dem neuen Alltag mit zwei Kindern.

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan und ihr Mann Sargis, Juni 2026

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, ihr Mann Sargis und ihr Baby, Juli 2026