"Assis": Dreckige Malle-Partymeile verärgert Jürgen Milski

Jürgen Milski (62) ist an Mallorcas Partymeile der Kragen geplatzt. Der Realitystar zeigte sich jetzt auf Instagram sichtlich genervt von den Zuständen an der Playa de Palma. In einem Video, das er am Sonntag veröffentlichte, fuhr er mit dem Fahrrad an der Strandpromenade entlang und filmte dabei den Müll, den Feiernde dort zurückgelassen hatten. Zwischen Essensresten, Papier und Verpackungen machte der Entertainer seinem Ärger Luft. Jürgen, der selbst regelmäßig auf Mallorca auftritt, stellte klar, dass er gegen ausgelassene Partynächte nichts habe. Dass Gäste nach dem Feiern aber einfach ihren Abfall liegen lassen, bringt ihn offenbar immer wieder auf die Palme. In seinem Clip wetterte er: "Die ganzen Assis, die ihren Müll hier hinterlassen: Hier gibt es Mülltonnen!"

Während seiner Fahrt wurde deutlich, was den Musiker so aufgebracht hatte. Auf der Promenade lagen an vielen Stellen Reste von Essen und Papiermüll herum. Jürgen machte in dem Video klar, dass ihn genau dieses Verhalten störe und sagte, dass ihn der Anblick jeden Morgen aufs Neue wütend mache. In den Kommentaren bekam er für seinen Ärger viel Zuspruch. Einige Nutzer stimmten ihm zu, andere verwiesen aber auch auf die Verantwortung der Mallorca-Künstler. Ein Follower schrieb, Jürgen und seine Kollegen würden sehr gut von diesen Gästen leben und könnten den Feiernden deshalb auch stärker ins Gewissen reden. Der TV-Star reagierte darauf direkt und erklärte, dass er das schon lange tue. Zugleich schrieb er, es sei traurig, dass Mallorca-Künstler wegen des Versagens der Eltern überhaupt erzieherisch eingreifen müssten.

Dass Jürgen mit emotionalen Clips und deutlichen Worten auf Missstände reagiert, hatte sich schon vor einigen Wochen gezeigt. Damals hatte er sich im Netz über eine Debatte rund um Partysongs auf der Bergkirchweih in Erlangen aufgeregt und damit ebenfalls für viel Wirbel gesorgt. Auch jetzt äußerte sich der Kölner wieder sehr direkt und machte daraus keinen Hehl, wie sehr ihn das Verhalten mancher Partygäste nervt. Mallorca spielt in seinem Alltag seit Jahren eine wichtige Rolle, weil er dort regelmäßig auftritt und die Insel für viele deutsche Urlauber eng mit Feiern und Ballermann-Stimmung verbunden ist. Umso sichtbarer ist für ihn offenbar auch, wenn aus ausgelassener Stimmung vermüllte Wege und Promenaden werden.

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Instagram / juergen.milski Jürgen Milski, November 2025

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Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Jürgen Milski, Musiker

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Thomas Burg / ActionPress Jürgen Milski, Sänger