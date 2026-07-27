Danny Cipriani und AnnaLynne bitten Hochzeitsgäste zur Kasse

Danny Cipriani (38) und seine Verlobte AnnaLynne McCord (39) sorgen mit ihren Hochzeitsplänen für reichlich Gesprächsstoff: Das Paar lässt seine Gäste über eine Crowdfunding-Seite nahezu die komplette Feier bezahlen. Auf einer Honeyfund-Webseite bitten der frühere Rugbyprofi und die Schauspielerin Familie und Freunde darum, vom Kauf der Heiratsurkunde bis hin zum Menü beim Empfang, finanziell einzuspringen. Insgesamt sollen so rund 10.660 Pfund (ca. 12.494 Euro) für den großen Tag zusammenkommen. Laut The Sun sorgt dieser ungewöhnliche Schritt vor allem deshalb für Stirnrunzeln, weil beide einen luxuriösen Hollywood-Lifestyle pflegen. Ein Insider sagte gegenüber der britischen Zeitung: "Es ist extrem peinlich und geschmacklos, Gäste für die eigene Hochzeit zur Kasse zu bitten – besonders in dieser Stadt. Das sind zwei Prominente, die einen üppigen Lebensstil zur Schau stellen."

Auf der Online-Liste können die Gäste ganz konkret auswählen, wofür sie bezahlen möchten: Zur Auswahl stehen etwa Blumen, die Hochzeitstorte, Drinks für den Empfang oder auch ein Beitrag zum Fotografen. Einzelne Posten liegen dabei zwischen rund 75 Pfund (ca. 87 Euro) und 450 Pfund (rund 527 Euro), hinzu kommt noch ein separater Bereich für reine Geldspenden. Wer lieber nur einen kleinen Betrag loswerden will, kann laut Daily Mail sogar bereits ab 7,50 Pfund (rund 8 Euro) in bar beisteuern. Auf der Seite bittet das Paar die Eingeladenen darum, ihnen zu helfen, "unsere Traumhochzeit und Flitterwochen zu ermöglichen". Wie viel bereits zusammengekommen ist, ist bisher nicht bekannt, einige kostspieligere Slots wie der Fotografie-Posten sollen aber noch offen sein.

Danny und AnnaLynne lernten sich über die Dating-App Raya kennen. Ihre Beziehung verlief dabei alles andere als geradlinig: Nach dem ersten Kennenlernen vor rund zehn Jahren trennten sie sich 2020, fanden 2024 wieder zueinander und sollen sich Anfang 2025 erneut getrennt haben. Im vergangenen Sommer tauchten sie bei einer Emmy-Nominierungsparty wieder gemeinsam auf – und Danny bestätigte das Liebes-Comeback mit einem schwärmerischen Instagram-Post zu AnnaLynnes Geburtstag: "Happy Birthday an meine Liebe. Dein Licht leuchtet so hell." Für Danny ist es nach seiner Scheidung von Victoria Rise, die im August 2024 die Trennung einreichte, ein neues Kapitel. AnnaLynne wurde vor allem durch ihre Rollen in "Nip/Tuck" und "90210" bekannt. Nun steht bei den beiden ihre gemeinsame Zukunft im Mittelpunkt.

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Instagram / dannycipriani87 AnnaLynne McCord und Danny Cipriani, 2024

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Getty Images AnnaLynne McCord und Danny Cipriani im Juni 2024

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SIPA PRESS AnnaLynne McCord im November 2019