Brautjungfer der Queen: Lady Pamela Hicks ist verstorben

Lady Pamela Hicks, die langjährige Hofdame von Queen Elizabeth II. (†96), ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Ihre Tochter, die Designerin India Hicks (58), gab die traurige Nachricht auf Instagram bekannt. Neben einem Schwarz-Weiß-Foto ihrer Mutter schrieb India: "Meine Mutter ist heute friedlich gestorben. Auch wenn der Tod einer 97-Jährigen, die ein erfülltes Leben gelebt hat, keine Tragödie ist, weiß ich, dass die Trauer unvermeidlich ist und auf mich wartet – aber heute bin ich einfach dankbar, dass sie meine Mutter war."

Weiter heißt es in dem berührenden Post: "Durch das Prisma einer vollen und bemerkenswerten Vergangenheit war sie eine unvergleichliche Begleiterin, die ihre Erinnerungen leicht trug, immer mit Humor." India schloss ihren Abschiedstext mit den Worten: "Meine Mutter bewahrte sich bis zum Ende den tadellosen Stil, den scharfen Verstand und den mühelosen Charme, der sie nicht nur zu einer geschätzten Institution, sondern wahrhaftig zur Letzten ihrer Art machte." Zahlreiche Beileidsbekundungen folgten daraufhin in den Kommentaren, darunter auch von Model Helena Christensen (57): "Liebste India, es tut mir so sehr leid für deinen unermesslichen Verlust. Deine Mutter war wunderbar und fabelhaft, und ich liebte es, sie virtuell kennenzulernen."

Lady Pamela war die Tochter von Lord Mountbatten of Burma und war nicht nur als Hofdame, sondern auch als Brautjungfer bei der Hochzeit der Queen im Jahr 1947 dabei. Darüber hinaus war sie eine Cousine von Prinz Philip (†99), dem verstorbenen Herzog von Edinburgh. Ihre Tochter India ist als Designerin und Model bekannt und trat einst selbst als Brautjungfer bei der Hochzeit von Prinzessin Diana (†36) und König Charles (77) auf.

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Getty Images Lady Pamela Hicks im Juli 1946

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Getty Images India Hicks begleitet Lady Pamela Hicks zur Trauerfeier für Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey, London

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Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II., Mai 2011