So pompös war der Verlobungsring von Queen Elizabeth II.

Ein Ring mit Bedeutung: Queen Elizabeth (†96) und Prinz Philip (†99) verkündeten im Juli 1947 ihre Verlobung – und das mit einem Schmuckstück, das Philip selbst entworfen hatte. Gefertigt wurde der Ring mit großem Mittelstein und funkelnden Beisteinen vom Londoner Juwelier Philip Antrobus. Im November desselben Jahres gaben sich die beiden in der Westminster Abbey das Jawort. In ihren Ehering aus walisischem Gold verbarg Philip zudem eine geheime Gravur. "Den Krieg überstanden und den Sieg erlebt zu haben, die Möglichkeit gehabt zu haben, mich auszuruhen und mich neu zu orientieren, mich vollständig und vorbehaltlos verliebt zu haben, lässt alle persönlichen und sogar weltweiten Probleme klein und unbedeutend erscheinen", schrieb Philip laut Vogue in einem Brief aus dem Jahr 1946.

Wie das Magazin People zusammenfasst, begleitet die Geschichte des Rings die Liebe des Paares vom Antrag bis weit über die Hochzeit hinaus. Der Verlobungsring besticht durch elf Diamanten: Ein rund drei Karat großer Mittelstein wird von zehn kleinen, pavé gefassten Diamanten flankiert, eingesetzt in eine klassische Platinfassung. Die Steine stammen aus der Diamant- und Aquamarin-Tiara von Philips Mutter, Prinzessin Alice von Battenberg. Laut The Court Jeweler hatte Alice sie von ihren entfernten Verwandten, Zar Nikolaus und Zarin Alexandra von Russland, erhalten, als sie Andrew von Griechenland heiratete. Aus weiteren Edelsteinen ließ Philip für Elizabeth ein passendes Schmuckstück anfertigen, das als Edinburgh-Hochzeitsarmband bekannt ist. Ihr Trauring wurde aus einem Nugget walisischen Goldes geschmiedet, die geheimnisvolle Inschrift kannten laut der Biografin Ingrid Seward nur der Graveur, Philip und Elizabeth.

Die Hochzeit am 20. November 1947 war ein Großereignis der Nachkriegszeit. Elizabeths Brautkleid von Norman Hartnell entstand mithilfe von Kleidungsrationierungscoupons – eine Geste, mit der sie sich solidarisch mit den Menschen in Großbritannien zeigen wollte. Laut People nannte Hartnell es "das schönste Kleid, das ich je gemacht habe." Nach dem Tod der Queen im Jahr 2022 ist der Verbleib des wertvollen Verlobungsrings unbekannt. Während einige spekulieren, dass er zu den Kronjuwelen hinzugefügt wurde, die nun König Charles III. (77) gehören, vermuten Experten, dass der Ring als Teil von Elizabeths privater Sammlung an ihre Tochter, Prinzessin Anne (75), weitergegeben wurde.

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei ihrer Hochzeit

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, 1972

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne im Juni 2019