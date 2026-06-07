Der Scheidungskrieg eskaliert bei Ruth Langsford und Eamonn

Zwei Jahre nach ihrer Trennung steuern Ruth Langsford (66) und Eamonn Holmes auf einen handfesten Rosenkrieg zu: Wie unter anderem The Sun berichtet, ist der Scheidungsstreit des britischen Moderatorenpaares nun auf dem Weg zum High Court. Nachdem Verhandlungen über eine außergerichtliche Einigung gescheitert sind, haben beide Seiten nach Informationen der Zeitung hochkarätige Anwälte eingeschaltet. Der Fall ist inzwischen unter dem Namen Ruth Holmes gegen Eamonn Holmes gelistet, und ein Prozessstart ist für November dieses Jahres vorgesehen. Bereits im vergangenen Juni sowie im Februar hatte es Anhörungen gegeben.

Im Mittelpunkt des Rechtsstreits stehen ein gemeinsames Vermögen von geschätzten zehn Millionen Pfund sowie das gemeinsame Haus der beiden in Weybridge in der Grafschaft Surrey. Das Anwesen mit sechs Schlafzimmern hatten sie 2014 für 3,6 Millionen Pfund (4.168.113 Euro) erworben und dürfte seither weiter an Wert gewonnen haben. Ruth soll laut The Sun eine sogenannte "Financial Remedy" – eine gerichtlich festgelegte Vermögensaufteilung – beantragt haben. Ein Insider hatte gegenüber der Zeitung erklärt: "Ein langer Rechtsstreit ist das Letzte, was das Paar wollte, aber sie können sich einfach nicht einigen. Es ist sehr traurig, aber beide sind bereit, für das zu kämpfen, was sie für ihr rechtmäßiges Erbe halten."

Ruth, die die Trennung nach eigenen Angaben mit Hilfe von Therapie verarbeitet hat, sprach im Podcast "Happy Place" bei Gastgeberin Fearne Cotton (44) offen über diese Zeit. "Sie sagte mir: 'Ihre Ehe ist vorbei' – das war ziemlich direkt", erzählte sie über ihre Therapeutin und betonte: "Ich sagte: 'Ich weiß.' Und sie sagte: 'Na, bis Sie das akzeptieren, wird es Ihnen schwerfallen, weiterzumachen.' Das hat mich nicht losgelassen. Sobald man es akzeptiert und denkt: 'Der Kampf ist doch vorbei, oder?'" Gegenüber dem Mirror erklärte sie außerdem, wie sie heute mit der Situation umgeht: "Ich war schon immer eine sehr unabhängige Frau, das hat sich eigentlich nicht geändert. Ich muss einfach mit meinem Leben weitermachen, mein eigenes Glück finden, meine Karriere vorantreiben und auf meinen Sohn achten." Ruth und Eamonn haben gemeinsam einen 24-jährigen Sohn namens Jack. Sie hatten sich 1997 über ein Gemeinschaftsmitglied kennengelernt und im Jahr 2010 nach 13 gemeinsamen Jahren geheiratet, bevor sie im Mai 2024 ihre Trennung nach 27 Jahren Beziehung bekanntgaben.

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Anthony Harvey/ Getty Images Ruth Langsford und Eamonn Holmes bei den "National Television Awards" in London

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Getty Images Eamonn Holmes und Ruth Langsford bei den National Television Awards 2021 in der O2 Arena, London

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Getty Images Ruth Langsford bei der "Wicked" 2023 Media Night am Apollo Victoria Theatre in London