Sexy: Brooks Nader am Set vom "Baywatch"-Reboot gesichtet

Das Baywatch-Comeback nimmt Fahrt auf: Am Venice Beach in Kalifornien wurde Model Brooks Nader (29) jetzt bei den Dreharbeiten zum Reboot der kultigen Lifeguard-Serie geknipst. Die 29-Jährige schlüpfte dabei in den legendären roten, hochgeschnittenen Badeanzug, den Pamela Anderson (59) einst weltberühmt gemacht hat, wie Fotos zeigen, die Daily Mail veröffentlicht. Mit Fernglas in der Hand patrouillierte sie den Strand entlang – ganz in der Tradition der ikonischen Strandwächterinnen. Die Show soll im Januar 2027 erscheinen.

Zwischen den Szenen gönnte sich Brooks eine kurze Auszeit vom "Baywatch"-Look: Anstelle des Strandstylings schlüpfte sie in gemütliche UGG-Micro-Boots. Privat gibt es ebenfalls Neuigkeiten: Die 29-Jährige ist wieder Single. Ihre Romanze mit dem britischen Schauspieler Taron Egerton (36), die im März begonnen hatte, ist inzwischen Geschichte. Eine Quelle aus Brooks' Umfeld bestätigte gegenüber dem Magazin People: "Sie ist gerade völlig Single. Sie geht aus, trifft Leute und hat Spaß." Ihr Fokus liege momentan voll und ganz auf den Dreharbeiten.

Ihr Ex Taron wiederum soll nach dem Beziehungsende wieder auf der exklusiven Promi-Dating-App Raya aktiv sein – Insidern zufolge mit London als eingestelltem Standort. Der gebürtige Waliser beschreibt sich dort laut The Sun als Schauspieler, der in London lebt und ursprünglich aus Aberystwyth in Wales stammt. Pamela hatte den roten Badeanzug als C.J. Parker in der Originalserie in den 1990er-Jahren zu einem popkulturellen Symbol gemacht. Die Originalserie startete 1989. Jetzt bringt Fox den Klassiker mit Brooks zurück.

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Getty Images Brooks Nader beim Fox Upfront 2026 im New York City Center

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Getty Images Brooks Nader bei der Michelob Ultra Pitchside Club World Cup Final Party in New York City, Juli 2026

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United Archives GmbH / ActionPress Pamela Anderson in "Baywatch"