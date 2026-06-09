Wegen Faustschlag: Portugals Rafael Leão droht WM-Sperre

Was als gewöhnlicher WM-Test gedacht war, endete für Rafael Leão in einem handfesten Eklat: Im Testspiel Portugals gegen Chile kam es kurz vor der Halbzeitpause im Estadio Nacional in Lissabon zu einer heftigen Rudelbildung zwischen den Spielern beider Teams. Der Mailänder Flügelstürmer verlor dabei vollständig die Beherrschung, schlug dem 19-jährigen Chilenen Ivan Roman mit der flachen Hand ins Gesicht und schickte ihn damit zu Boden. Beide Spieler sahen anschließend die Rote Karte und mussten das Feld verlassen. Portugal gewann die Partie zwar noch mit 2:1, doch der Ausraster des 26-Jährigen überschattete das gesamte Ergebnis.

Für Rafael könnte die Aktion weitreichende Konsequenzen haben. Für das letzte Vorbereitungsspiel der Portugiesen gegen Nigeria am kommenden Mittwoch ist er bereits automatisch gesperrt. Nun entscheidet die Fifa-Disziplinarkommission darüber, ob die Strafe auch auf Pflichtspiele ausgeweitet wird – bei Tätlichkeiten dieser Art ist das laut Blick durchaus üblich, berichtet Kicker. Damit könnte dem Nationalspieler auch der WM-Auftakt gegen die Demokratische Republik Kongo am 17. Juni fehlen. Portugal spielt in der Gruppe K außerdem gegen Usbekistan und Kolumbien.

Das Turnier in diesem Sommer steht für Portugals Nationalmannschaft ohnehin schon unter besonderer Beobachtung – die Partie gegen Chile fand in einer angespannten Vorbereitungsphase statt, in der Rafael eigentlich eine der tragenden Offensivkräfte neben Superstar Cristiano Ronaldo (41) sein soll. Dass auch andere Nationalspieler derzeit mit unvorhergesehenen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, zeigte zuletzt das erschreckende Erlebnis von Christian Eriksen (34), der im Testspiel Dänemarks gegen die Ukraine kollabiert war und sich danach auf Instagram mit den Worten "Es geht mir gut" bei seinen Fans gemeldet hatte.

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Imago Rafael Leão vor dem Testspiel Portugal gegen Chile im Estádio Nacional do Jamor, Oeiras, 6. Juni 2026

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Getty Images Joao Cancelo und Rafael Leão geraten mit Felipe Faundez und Ivan Roman im Testspiel Portugal gegen Chile aneinander

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Getty Images Christian Eriksen, Fußballer