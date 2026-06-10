Schauspieler Thomas Ohrner hat zum dritten Mal geheiratet

Thomas Ohrner (61) hat erneut geheiratet! Der Schauspieler und Moderator, vor allem bekannt als "Timm Thaler"-Darsteller, gab seiner Partnerin Anne Arnholdt das Jawort – und das Glück teilte das frischgebackene Ehepaar direkt mit der Welt. Auf Instagram postete Thomas romantische Fotos der Hochzeit, die ihn und seine neue Frau am Traualtar, beim Hochzeitsessen und mit den Eheringen in Nahaufnahme zeigen. "Ab heute: für immer!", schrieb der 61-Jährige dazu. Auch Anne meldete sich aus ihren Storys zu Wort: Mit einem Foto von sich und ihrem Mann im Auto nach der Trauung versah sie den Post mit dem Spruch: "Hello Mr. & Mrs. Ohrner" – ein Hinweis darauf, dass sie seinen Nachnamen angenommen hat.

Für Thomas ist es bereits die dritte Ehe. Erst 2024 wurde seine Scheidung von seiner langjährigen Frau Marion nach 29 gemeinsamen Jahren rechtskräftig. Mit Anne ist er seit 2022 zusammen – kennengelernt hatten sich die beiden auf eher ungewöhnliche Weise: in der S-Bahn. Wie Thomas gegenüber Gala verriet, sei er damals gar nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Liebe gewesen. Im September 2025 folgte nach drei Jahren Beziehung die Verlobung in einem mit Kerzen und Blumen dekorierten Barocksaal in den Alpen. Anne schwärmte damals gegenüber dem Magazin Bunte: "Noch nie hat jemand so etwas Schönes für mich gemacht." Thomas selbst kommentierte den Antrag mit den Worten: "Vielleicht ein bisschen kitschig, aber so hatte ich es mir vorgestellt. Ein bisschen Hollywood im Leben darf sein."

In die Ehe bringen die beiden insgesamt eine ganze Menge mit: Thomas hat vier Kinder aus früheren Beziehungen, Anne drei Söhne. Seinen Kindern lagen die Hochzeitspläne übrigens schon früh am Herzen – Thomas hatte sie alle vorab einzeln eingeweiht. "Es war mir sehr wichtig, sie alle einzeln vorher zu fragen, aber sie alle mögen Anne sehr und haben mich in meinem Vorhaben bestärkt", erzählte er gegenüber Bunte. Das gemeinsame Leben führt das Paar in München.

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Getty Images Auf dem Set von "Kaept'n Kasi – Auf hoher Spree": Thomas Ohrner in Berlin, 24. September 2015

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Getty Images Thomas Ohrner und Anne Arnholdt bei der Circus Krone Premierengala in München, 25. Dezember 2024

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Imago Thomas Ohrner und Anne Arnoldt bei der Teatro-Secret-Garden-Premiere im Spiegelpalast München am 6.11.2025

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