Sorgerechtsstreit von Gleb Savchenko und Ex eskaliert erneut

Zwischen Tanzprofi Gleb Savchenko (42) und seiner Ex-Frau Elena Samodanova ist erneut Streit ausgebrochen und diesmal eskaliert der Konflikt vor Gericht. Knapp fünf Jahre nach der Scheidung hat Gleb laut Ok! Magazine am 13. Juli beim Los Angeles Superior Court einen Antrag auf Eilsorgerecht für seine ältere Tochter Olivia gestellt. Der Dancing with the Stars-Profi wirft Elena darin vor, die gemeinsame Vereinbarung gebrochen zu haben: Sie habe die Töchter nicht wie vereinbart nach einem Jahr aus Hongkong zurück in die USA gebracht.

In dem Gerichtsdokument behauptet Gleb, Elena habe sich dauerhaft in Hongkong niedergelassen, ohne seine Zustimmung eingeholt zu haben. "Sie ist in Hongkong geblieben, hat dort einen permanenten Wohnsitz erworben, die Kinder in eine teure Privatschule eingeschrieben, ihnen eine Katze angeschafft, sich verlobt und mit ihrem Verlobten ein weiteres Kind bekommen", heißt es in der Klageschrift. Er gibt außerdem an, Olivia lebe derzeit bei ihm in Los Angeles und wolle nicht nach Hongkong zurückkehren – unter anderem wegen angeblich verletzender Äußerungen ihrer Mutter, die sie als "Schande" für die Familie bezeichnet haben soll. Elena ließ die Vorwürfe über TMZ jedoch nicht unkommentiert. Sie wies die Darstellung als falsch zurück und betonte, sie sei Olivias Hauptbezugsperson gewesen, während Gleb für "Dancing with the Stars" gearbeitet habe. "Heute blüht Olivia in Hongkong auf. Sie besucht eine Spitzenschule und ist eine Leistungssportlerin im Tanzsport", betonte Elena. Sie warf Gleb außerdem vor, ohne ihre Erlaubnis Olivias Rückflugticket storniert zu haben, und bezeichnete sein Vorgehen als "unrechtmäßige Zurückhaltung".

Gleb Savchenko und Elena Samodanova waren 14 Jahre lang verheiratet, bevor sie sich im November 2020 trennten. Im Oktober 2021 wurde die Scheidung offiziell abgeschlossen – damals einigten sich beide auf gemeinsames Sorgerecht für Olivia und die jüngere Tochter Zlata. Als Elena 2023 mit den Töchtern nach Hongkong zog, flog Gleb regelmäßig dorthin, um Zeit mit ihnen zu verbringen. Gegenüber Us Weekly sprach er im Juli 2024 offen über die Herausforderungen der Situation: "Es ist wirklich, wirklich schwer, in Kontakt zu bleiben – wegen des Zeitunterschieds. Aber ich gebe mein Bestes." Über Elena äußerte er sich damals noch versöhnlich: "Ich glaube, meine Ex-Frau ist eine tolle Mutter und sie liebt ihre Mädchen."

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Getty Images Gleb Savchenko und Elena Samodanova

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Getty Images Gleb Savchenko bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, Dezember 2025

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Getty Images Gleb Savchenko und Elena Samodanova