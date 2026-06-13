Vor vier Jahren starb YouTube-Legende Technoblade an Krebs

Am 30. Juni 2022 wurde das wohl traurigste Video auf dem Kanal von YouTuber Technoblade (†23) hochgeladen. Darin zu sehen ist nicht der Creator selbst, sondern sein Vater, der eine Botschaft seines Sohnes vorliest. Das Video trägt den Titel "so long nerds" und beginnt mit einer freundlichen Begrüßung: "Hallo zusammen, hier ist Technoblade! Wenn ihr das hier seht, bin ich tot. Also lasst uns ein letztes Gespräch führen... Mein richtiger Name ist Alex." So erfuhren Millionen Fans, dass Technoblade mit gerade mal 23 Jahren an Krebs verstorben ist. Die Krankheit hatte er bereits im Jahr davor öffentlich gemacht. Davon unterkriegen ließ er sich nicht. Er ging weiter mit guter Laune live und unterstützte die Krebsforschung.

Technoblade war nicht irgendein Streamer oder YouTuber. Bekannt wurde der US-Amerikaner vor allem durch seine Expertise im Spiel "Minecraft". Die Szene um das beliebte Aufbauspiel in Klötzchenform betrachtet ihn bis heute als einen der besten Spieler der Welt. Das bewies er unter anderem bei einem von MrBeast (28) organisierten Duell, bei dem er gegen seinen freundschaftlichen Rivalen, den Creator Dream, antrat. Dabei sah man Technoblades Gesicht in seinen Videos und Streams nur selten. Er begeisterte seine Fans durch innere Ruhe, eine charakteristische Stimme und ganz viel Humor. Bekannter als sein Aussehen war sein Avatar: ein "Minecraft"-Schwein, das eine Krone und einen roten Umhang trägt.

Technoblades Stellung in der "Minecraft"-Szene gelang sogar bis nach Hollywood. 2025 kam "Ein Minecraft Film" weltweit in die Kinos und wurde ein echter Hit. Der Gamer wurde darin liebevoll verewigt. Als Protagonist Steve (Jack Black, 56) seine unfreiwilligen Gäste aus der realen Welt durch sein "Minecraft"-Dorf führt, kreuzt ein Schwein mit Krone ihren Weg. Der junge Henry (Sebastian Eugene Hansen), der später zum Helden wird, fragt: "Ist das eine Art König?" Und Steve antwortet sichtlich ergriffen: "Das ist eine Legende." Eine kleine Szene, die die Fans tief berührte. Die Idee dazu hatte wohl Henry-Darsteller Sebastian selbst. "Wir waren sofort dabei, holten unser Designteam ins Boot und haben jetzt eine wirklich schöne, spezielle Referenz zu Technoblade im Film", erklärte Regisseur Jared Hess gegenüber Collider.

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https://www.youtube.com/watch?v=DPMluEVUqS0 Technoblade, YouTube-Star

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https://www.youtube.com/watch?v=DPMluEVUqS0 Technoblade, YouTube-Star

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Getty Images Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Hansen, Jennifer Coolidge, Jack Black und Jason Momoa bei der Weltpremiere von "A Minecraft Movie" in London